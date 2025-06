Medalla de Oro de la Sociedad de Artesanos para Miguel Ángel Quevedo: "Estoy muy contento y orgulloso"

El abogado Miguel Ángel Quevedo, cangués afincado en Oviedo, ha sido distinguido con la Medalla de Oro que concede anualmente la Sociedad de Artesanos. El colectivo que se ocupa de organizar la popular Descarga de las fiestas del Carmen de Cangas del Narcea hará el reconocimiento oficial el próximo julio, al inicio de la novena de los festejos.

La directiva de Artesanos desveló hace unos días la decisión, adoptada en su última reunión, y justificada en los "méritos contraídos" por Quevedo con el colectivo. "Enhorabuena, Quevedo", señalan en sus redes sociales, haciendo alusión al modo con el que los vecinos conocen cariñosamente al abogado. Cabe añadir que es hijo del también abogado Florentino Quevedo, toda una institución en Cangas y fallecido en 2020, a los 100 años.

"Estoy muy contento, satisfecho y orgulloso. Creo que se hizo un trabajo muy bueno en todos estos años y cooperé en todo lo que me encargaron, por tanto es una satisfacción", señala Quevedo, que entró a formar parte de la primera directiva de la Sociedad de Artesanos en 1989. Entonces trabajó de la mano de Rafael Álvarez Florez "Falo", que precisamente falleció hace unos días. Desde entonces ejerció como asesor jurídico del colectivo con un total de cinco presidentes.

"Mi labor era hacer los contratos con la pirotécnica y ocuparme de las reclamaciones. Se juega mucho en la Descarga y es importante no fallar en este aspecto y lo hice de buena voluntad", señala Quevedo, de 79 años. Hace tres años, cuando se jubiló, dejó el cargo porque ya no podía responsabilizarse de este asunto jurídico. Con todo, defiende la "profesionalidad y seriedad" con la que trabaja la Sociedad de Artesanos, al tiempo que aplaude los avances realizados en los últimos años.

Quevedo, que forma parte de las peñas "Barriga Hubiera" y "El voladorón", considera que la Descarga "es lo máximo". "A cualquier cangués que le pidas algo por la fiesta lo va a hacer y, por eso, yo colaboré desinteresadamente. Las fiestas para mi son lo máximo y solo falté a una por motivos personales, la Descarga procuro no perderla", añade desde su casa de Oviedo.

El homenajeado da ánimos a la directiva de la Sociedad de Artesanos con Luis Martínez Tejón a la cabeza. "Estos chavales lo están haciendo muy bien y son muy responsables. Les animo a que sigan y a que no hagan caso a las críticas", opina. Defiende además que una de las virtudes de la Sociedad de Artesanos, "algo que tienen muy pocas sociedades, es que no dependen del Ayuntamiento porque no reciben subvenciones; es una sociedad con 2.000 socios y es de todos los cangueses".