Narcenatur supera las previsiones: "Los hosteleros nos confirmaron que tuvieron un boom de trabajo"

Desde primera hora del sábado, el recinto ferial de la Imera de Cangas del Narcea era un ir y venir de gente dejándose sorprender por el regreso de Narcenatur, la feria de caza, pesca y naturaleza, que en su 25.ª edición ha vuelto a sus orígenes de forma exitosa. Recuperar su espacio en el recinto ferial y su especialización está siendo lo más destacado entre los visitantes, así como su oferta de actividades paralelas para todos los públicos.

Participantes en la galería de tiro de precisión de aire comprimido. / D. Álvarez

"Me está gustando mucho la feria, tiene muchos detalles y que haya vuelto al origen y se celebre en el ferial, personalmente, me gusta más", asegura el cangués Javi Martínez, que de todo lo que ha visto se queda con la presencia de los expositores profesionales: "Hay una amplia representación de visores térmicos que no encuentras en muchas ferias y tenerlos aquí te permite verlos físicamente y probarlos, lo que es muy útil".

Disfrutar de exhibiciones y volver a ver una impresionante exposición de taxidermia es con lo que se queda Paula Carrera, natural de Cangas pero residente en Oviedo, que siempre asistió a Narcenatur cuando se celebraba en el recinto ferial, hasta 2009, y este año que se recuperó no quería perdérselo: "Había perdido la esencia, así que me parece estupendo que se haya recuperado en la Imera, que permite que esté todo concentrado en el mismo espacio, y que vuelva a haber animales".

Zona de pesca de la asociación "El Banzao". / D. Álvarez

"No nos llama mucha la actividad de la caza y la pesca, aunque sí gastronómicamente, pero además de lo que es la feria, vemos que ofrece otras posibilidades para todos los públicos, también para los críos, lo que es interesante", reconoce Elena Iglesias, que acudió a Narcenatur desde Oviedo, y que se animó a participar en las actividades, desde disparar con escopeta de aire comprimido hasta formar parte del espectáculo de cetrería.

Desde la capital de la región también se desplazaron José Antonio González y María Arbas, que con la excusa de visitar la feria pasaron primero por la villa, donde confiesan que realizaron unas compras. Luego se dejaron sorprender con la nueva propuesta de Narcenatur acompañados por los tinetenses Marta Fernández y Pablo Rodríguez que reconoce que "está muy completa".

Visitantes en un expositor de armas. / D. Álvarez

Por parte del Ayuntamiento cangués también son buenas las sensaciones ante como se está desarrollando la feria. El alcalde, José Luis Fontaniella, pone como ejemplo la asistencia de público que hubo el viernes, un día laborable en el que asegura que "superamos las previsiones". El calculo que tienen es que entraron al recinto ferial unas 1.800 personas, entre los que suman a los escolares del concejo que acudieron invitados durante la mañana, que fueron unos 300. Una afluencia de público que asegura que también se dejó notar en la villa. "Los hosteleros nos confirmaron que se notó la repercusión, tuvieron un boom de trabajo y esa es una de las razones por las que se hacen estas ferias, para poner en valor nuestro territorio y que nuestro sector servicios pueda tener movimiento y ganar dinero", subraya.

Acompañando al Alcalde estuvo el presidente del PP, Álvaro Queipo, que destacó la buena noticia que es para Cangas y para toda Asturias la recuperación de Narcenatur. "Es importante que volvamos a tener una feria de este nivel y que hace un homenaje expreso a la caza, que es un elemento fundamental en Asturias para el control de la fauna salvaje", enfatiza.

El cocinero David Montes reparte platos de carne de jabalí tras el showcooking. / D. Álvarez

En la feria, la caza no solo se pudo disfrutar con los expositores especialistas, sino también a través de la gastronomía. El cocinero David Montes fue el encargado de mostrar cómo cocinar la carne de caza y lo ejemplificó realizando la receta de lingote de jabalí, que el público pudo degustar. Mientras repartía la elaboración, reivindicó el papel activista y de embajadores de la caza que deben realizar tanto cocineros como cazadores. "Tenemos que cocinar para los amigos, vecinos y familia, que prueben la carne de caza, porque es imbatible. Nunca va a haber un animal de kilómetro cero como este, además salvaje totalmente, que se alimenta libremente lo que supone que no haya otro igual, porque la alimentación marca diferencias en la carne, en la presencia de grasa", comentó el cocinero, que este domingo volverá a cocinar en directo. La propuesta será paloma torcaz con fabón de Moal, que también ofrecerá a degustar.

Exhibición ecuestre. / D. Álvarez

La caza también estuvo presente fuera del recinto ferial, en el entorno del Acebo, donde se disputó la XXIX Copa del Narcea con perros de rastro, V Memorial Vítaro Tandes, que contó con 160 participantes llegados de todo el norte de España. Los protagonistas de la prueba son los perros, que tienen que seguir el rastro de jabalí y los jueces valoran sus aptitudes durante el desarrollo de la prueba. Una cita organizada por la Sociedad de Cazadores "El Narcea" y marcada en el calendario cangués, que se mantuvo intacta a pesar de los cambios de la feria. Aunque desde la Sociedad celebran la apuesta por volver al Narcenatur de los inicios. "Partimos de cero, pero hay muy buen trabajo, hay profesionales y creo que va a tener una gran aceptación", recalca el presidente de los cazadores Fran Cuétera.