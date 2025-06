Narcenatur resurge con fuerza y supera las expectativas: "Es un acierto total"

Narcenatur, la feria de la caza, pesca y naturaleza de Cangas del Narcea cerró sus puertas con la certeza de que ha iniciado una nueva etapa en la que volverá a convertirse en un referente del sector, como lo llegó a ser en sus inicios, entre 1998 y 2009, los años en los que se desarrolló en el recinto ferial de la Imera, lugar al que regresó en esta 25.ª edición. La afluencia de público y las buenas sensaciones de los expositores en general hacen que la organización asegure sin duda que "se han superado las expectativas".

"Por todo lo que estoy recibiendo de visitantes y expositores, Narcenatur superó nuestras expectativas", asegura el alcalde, José Luis Fontaniella, que señala el sábado como el día más concurrido "por la tarde, había dificultad para caminar por las calles del ferial, las actividades estuvieron llenas de gente y en la villa también hubo mucha actividad en comercio y hostelería".

Taller de caza de tiro con arco. / D. Álvarez

En el último día de la feria estuvo la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, que confiesa que para ella "es un acierto total que se haya vuelto a recuperar la feria, fue un referente y venía gente de toda España" y añade que "para Cangas y Asturias poner esta feria en el mapa es fundamental".

Los expositores especializados en el sector de la caza, pesca y naturaleza clausuraron la feria con muy buenas sensaciones y con ganas de repetir el año que viene. "Nos vamos encantados con el trato de la organización, el desarrollo de la feria, el público... Hubo mucho cazador, no se puede poner ni un pero", asegura Carlos Macías, de la distribuidora Hart-Guide, que llegó de País Vasco. Su compañero Félix Peña cuenta que les sorprendió que "la gente venía con ganas de comprar, pero nosotros solo traemos exposición y los dirigimos a las tiendas que son nuestros clientes de las diferentes zonas de las que llegaban en Asturias y también León".

Ganadores de la Copa Narcea de perros de rastro. / Benito Sierra

Carlos García de Comercial El Caldén, de complementos para la caza y salidas al monte, también hace un buen resumen de la feria a la que augura un gran futuro: "Se nota que se ha organizado con mucho cariño, se ha cuidado a los expositores y si sigue en esta línea seguirá creciendo y más casas del sector se apuntarán a asistir".

Encantando con la feria y seguro de querer repetir se mostró Jesús González de la armería Radikal de Mieres. "Es una feria diferente, además de stands hay muchas actividades y espectáculos para pasar aquí el día y, de hecho, he visto gente que ha venido todos los días", asevera sorprendido. Lo que más le ha gustado es la oportunidad de mostrar el sector: "Vinieron familias, niños, público que no es cazador y no hubo rechazo. Se vivió lo que mostramos con naturalidad y es algo que también me sorprendió gratamente".

Coloquio sobre mujer y caza. / D. Álvarez

Precisamente, la gente del sector ve positivo que se potencie esta feria para mostrar al público lo que supone la caza y la pesca en la naturaleza. "Las ferias no solo tienen que enseñar a los cazadores las nuevas tecnologías como los visores térmicos, sino mostrar al público general que la caza y la pesca son necesarias en el entorno natural, hay que llevar el mundo rural a la ciudad y que vean que sin él no se come", subraya Juan Vargas-Zúñiga, director de la agencia Wilders, presente en la feria.

Para algunos de los expositores de venta directa de productos agroalimentarios y de artesanía la feria se quedó un poco corta, ya que esperaban más afluencia de público y que se produjeran más ventas.