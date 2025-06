El Narcea se queda a las puertas del ascenso: “Salimos con ambición y a hacer buen fútbol”

Al final no pudo ser. El Narcea se quedó a las puertas del ascenso a primera Asturfútbol, que se llevó el Ribadesella, su rival en la ronda final del play-off. El resultado en el marcador fue 3-2 para el Ribadesella, en un partido que jugaron en casa y en el que ya partían con la ventaja de haber ganado en Cangas del Narcea el fin de semana anterior.

“Era el partido más decisivo de toda la temporada, una final a la que llegamos con desventaja, pero con toda la ilusión y las ganas”, explica el entrenador cangués Andrés Linde, que asegura que el equipo salió al campo con “ambición y ganas de remontar”.

Pero el equipo local logró adelantarse en el marcador y en la primera parte el resultado fue de 2-1. Aunque Linde reconoce de a su equipo que mostró “su personalidad y logró recortar distancias”, incluso señala que tuvieron opciones para llegar a empatar.

El empate llegó en el segundo tiempo, en el que Linde asegura que sus jugadores salieron a hacer “buen fútbol”. Pero en el minuto 82 la victoria se va para el Ribadesella con el último gol del partido. “Tuvimos opciones de empatar la eliminatoria, pero llegamos justos, con jugadores muy tocados y el equipo rival estaba mejor físicamente que nosotros, aun así, no paramos hasta el final”, analiza el entrenador.

Algo que agradecen desde el Narcea es el apoyo de la afición. De nuevo, unas 200 personas se desplazaron a Ribadesella para animar al equipo y aseguran que allí se vivió “un ambiente espectacular, de fútbol sano”.

Como venía insistiendo Andrés Linde desde que consiguieron meterse en el play-off de ascenso, no lograr el ascenso no desmerece la temporada realizada por el equipo. “Ha sido una temporada muy buena y el equipo es espectacular, me considero un privilegiado por haber podido entrenarlos y estos futbolistas son dignos de la camiseta que visten”, destaca.