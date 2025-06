Un fuego arrasa el camión-escenario del grupo Dorados: "No vamos a dejar nadie tirado y vamos a seguir"

El acordeonista Carlos Menéndez dice que la procesión va por dentro, pero demuestra una gran entereza al hablar del varapalo vivido hace unos pocos días. Un fuego de origen desconocido arrasó por completo el camión del Grupo Dorados que fundó su padre en Cangas del Narcea, hace casi sesenta años, y al que ha dedicado su vida. Pese a la terrible pérdida en vísperas del verano, no se rinde: "No voy a parar y ahora lo que pienso es en salvar la temporada y en no dejar a nadie tirado. Dorados va a actuar de una forma u otra y vamos a seguir".

Cuenta Menéndez, que compagina la música con el trabajo en la mina, que el suceso tuvo lugar el pasado viernes en el pueblo de La Bubia, muy cerca de Corias. Allí es donde el grupo (actualmente integrado por tres personas) tiene su centro de operaciones y donde siempre aparcan el camión cuando no está en uso. Ese día acudieron a recoger los instrumentos pues iban a actuar en una discoteca de La Felguera y no necesitaban llevar el camión. A las seis y media salieron de Cangas y, en torno a las once y media de la noche, recibieron el aviso de que el vehículo estaba en llamas.

Carlos Menéndez en el camión convertido en escenario, antes del fuego. / R. T. C.

No solo era un camión de transporte, sino el escenario móvil necesario para sus actuaciones. Acababan de renovar el equipo de sonido y las luces, totalmente arrasados junto a pantallas led, ordenadores... Lo perdieron todo, a excepción de los instrumentos que se llevaron a La Felguera, y no se explican la causa del incendio en un vehículo "aparcado, cerrado y sin corriente".

Menéndez, que además fue uno de los trabajadores afectados por la suspensión temporal de Tyc Narcea, agradece especialmente el apoyo recibido por sus compañeros de la música: "Está siendo una locura de llamadas y de ayuda y quiero agradecerlo". Confía en alquilar equipos para salir del paso estos meses y, de cara a la próxima temporada, ya está buscando un nuevo camión.

El acordeonista lleva veinte años tocando con su primo Julio Menéndez, que pone la voz. Además, últimamente cuentan con una tercera integrante, la vocalista Iovanna Escudero. Cuenta Menéndez que el grupo llegó a ser orquesta, pasó por diferentes etapas, pero se mantuvo vivo. "Yo empecé con 9 años y con 14 empecé a tocar y tengo 47 años. Toco el acordeón y los teclados, la música es mi pasión y ver a la gente bailar y animada, por eso no lo voy a dejar", confiesa