Cangas del Narcea estrena campamento de verano que ahonda en las raíces rurales: "Queremos que se empapen de lo nuestro"

Es la primera semana de vacaciones estivales para los escolares y en Cangas del Narcea se estrena un nuevo campamento de verano para ayudar a las familias a conciliar su vida laboral y familiar. "Semillas aventureras" es el nombre de la iniciativa que está enfocada a la naturaleza y que además busca acercar a los asistentes a su concejo, a su cultura, tradiciones y raíces rurales.

Esta nueva propuesta que realiza el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a través del Centro de Servicios Sociales y la Agencia de Igualdad de Oportunidades, se desarrollará hasta el 29 de junio, cubriendo con actividades la semana intermedia que quedaba entre el fin del curso escolar y el inicio de las colonias urbanas "Esparcer", que también ofrece el consistorio por quincenas en los meses de julio y agosto.

Participantes preparan sus plantas en la maceta. / D. Álvarez

"Es necesario e imprescindible por conciliación, todos los padres tienen su trabajo, y aquí damos a los niños la oportunidad de disfrutar de un verano con actividades lúdicas", subraya la edil de Servicios Sociales e Igualdad, Alba García.

En total son 89 menores de entre 3 y 12 años quienes iniciaron este lunes el campamento, para el que hubo una alta demanda que no se pudo atender al completo, quedando lista de espera. "Cogimos el máximo de niños que se podía con ocho monitoras", expone la edil.

El campamento quiere ser un espacio integrador e inclusivo para todos los niños del concejo y, sobre todo, poner el foco en la naturaleza que rodea Cangas y empapar a los asistentes en su cultura. Para ello, las actividades programas están enfocadas a ese propósito.

Manuela García y Carmen Vázquez pintan sus macetas. / D. Álvarez

El primer día, a los niños ya les tocó mancharse las manos de tierra para ir haciendo su pequeño huerto en macetas. Lo primero que sembrar fue una planta de pimiento en una maceta y en un semillero hicieron lo mismo con una semilla de claveles. Al final de la jornada, que se desarrolla de 9.00 a 14.00 horas, los participantes se llevaron sus plantas a casa, donde deben responsabilizarse de su cuidado.

No es el único día que se dedicarán a plantar, para el resto de la semana tienen plantones de tomate y lechuga, así como semillas de plantas aromáticas y otras flores como la albahaca, perejil, alisos, siempreviva… Aparte también disponen de unas macetas de gran tamaño para las que tendrán que trasplantar geranios y begonias siempre floridas y que se usarán como elementos decorativos en el Ayuntamiento y en el propio colegio donde se desarrolla el campamento, en el céntrico Maestro Casanova.

"Están siendo unas actividades muy chulas, me está gustando porque además estoy con amigos y me lo estoy pasando bien, en casa me aburriría", explica Daniel Riesco.

Entre las actividades también se incluye una visita a una bodega de vino en Corias y un paseo por el centro de la villa descubriendo sus edificios históricos. "Queremos que se empapen de lo nuestro", subraya la edil.