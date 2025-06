El día que a Broncano le tiraron un chosco en pleno programa: "Son increíbles los asturianos"

"La revuelta" comenzó revuelta. Y no solo porque la invitada, la cantante Becky G, le propuso a David Broncano darla la vuelta a su entrevista, sino porque nada más empezar le lanzaron al presentador un chosco.

Es habitual que el arranque del programa sea una fiesta. El público grita y le lanza sus "regalos" al presentador. Hay quien quiso obsequiarle con este producto tan típico del occidente asturiano. Típico y pesado. "Me preocupo por el público. Hay una muchacha en primera fila que estaba aplaudiendo y le ha caído en las rodillas un buen morcón", comentó divertido. "Llovieron embutidos", se reía Broncano.

Morcón, troncho de chope, embutido medieval... El presentador utilizó todo tipo de palabras para referirse al chosco hasta que la persona que lo lanzó le explicó que se trataba de un embutido típico de Asturias que lo había llevado desde Cangas del Narcea. También tuvo que explicarle que se sirve cortado en rodajas y cómo se suele pedir este producto en los bares: "Ponme un poquitín de chosco", explicó entre risas.

"Son increíbles los asturianos desayunando chosco mojado en leche", remató Broncano la broma. Tras los chistes sobre el "chosco-tosco", llegó la artista invitada Becky G.

Becky G cambia las reglas de La revuelta

La artista, que acaba de lanzar su nuevo tema, ‘Qué haces’, junto a Manuel Turizo, empezó imponiendo sus normas. Propuso empezar por el final: las preguntas sobre el dinero y el sexo. “Yo estaba un poco nerviosa por muchas razones, pero especialmente porque me he preparado para responder a las preguntas de mis relaciones sexuales y sobre el dinero en el banco. Y mejor decirlo ahora”, expilcó ella. Y contestó sin tapujos: "Sobre mis relaciones sexuales todo va muy bien. El sexo es parte de mi salud, y estoy sana como una manzana”.

“En cuanto al dinero, siento que soy más rica que nunca. Las cosas van muy bien”, añadió Becky G, provocando que Broncano le respondiese por datos más concretos. Pero no las dio.

Sí hablaron de comida. El de este miércoles fue un programa muy gastronómico porque la cantante le confesó qué le ocurre con la comida española. “Cada vez que vengo a España, nunca falla y quiero comer algo picante, y no existe, pero no saben la cantidad de veces que he ido a un restaurante y les pregunto si tienen algo picante, y me dicen que tienen pimientos de padrón, y los traje", explicó. Pero su suerte ha cambiado. En esta última visita para presentar su último trabajo ha encontrado jalapeños mexicanos. Fusión de sabores astur-gallegos-mexicanos en la última entrega de La revuelta.