Manual Capote, enólogo y vicepresidente del Cervim: "Los vinos de la Cangas tienen que estar visibles en las cartas"

Manuel Capote (Santa Cruz de Tenerife, 1972) es vicepresidente del Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (Cervim). El pasado fin de semana visitó Cangas del Narcea para participar, como jurado, en el noveno concurso de vinos de las pequeñas Denominación de Origen de España, celebrado en el Monasterio de Corias.

-¿Qué opina de los caldos de la DOP Cangas?

-Cangas es un exponente único de viticultura heroica porque no solo se lucha con las características propias de esta modalidad, también con los daños que provoca el oso o algunas aves. Con todos los inconvenientes que tienen, que se pueda embotellar vino es algo único.

-La zona rural atraviesa un momento complejo. ¿Pueden ser la cultura vinícola una oportunidad?

-Siempre queda la esperanza de que no todo el mundo apueste por la ciudad. He visto en Cangas del Narcea que la gente quiere sus tradiciones y conserva los viñedos del abuelo. Las primeras viñas que se plantaron en toda España tiene su origen en Cangas del Narcea. Es un dato del que una comarca como esta puede presumir.

La sorpresa, la acidez de las variedades autóctonas

-¿Qué le llamó la atención de lo que vio y de lo que degustó?

-Me quedé asombrado por la calidad de los vinos. Y no soy el único. Otras personas que fueron jurado y llegaron desde distintos puntos de España también lo comentaron. Me gustó, en concreto, el potencial de acidez que tienen las variades autóctonas de Cangas del Narcea. Es algo a tener en cuenta para que un vino pueda tener longevidad, sobre todo cuando hablamos de vinos blancos. Y creo que aquí podrían hacer un espumoso con mucho carácter y único en el mundo. Ahí dejo la idea.

-¿Qué cree que necesitan los bodegueros y productores?

-Desde el Consejo Regulador de la DOP tienen que hacer actividades que destaquen por la promoción de los vinos. Quizas campañas dirigidas a los restauradores del entorno con el fin de que los clientes sean capaces de pedir esos vinos, de demandarlos más. Tienen que estar visibles en las cartas. Se puede, por ejemplo, premiar al restaurante que tenga más vinos de la DOP Cangas.

-¿Algún deber para las administraciones públicas?

-Asturias ya tiene sus grandes bosques y creo que no necesita más... mejor que no todo se conviertan bosque. En estrsentido, tiene también un patrimonio vinícola que cuidar porque tiene interés a nivel mundial por las características de estos suelos. Las variedades como el verdejo negro o es casrraspín son únicas.

-El cambio climático está aquí.

-Y nos preocupa. Hay que invetir en investigación, como hace el Cervim.