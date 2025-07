Cangas del Narcea se acerca al vino desde la historia y la neurociencia con el festival Viña y Obra

El festival Viña y Obra, que se está celebrando este fin de semana en Cangas del Narcea, ofreció este sábado un viaje en el tiempo para descubrir tanto la relación histórica de las civilizaciones con el vino, gracias al helenista Pedro Olalla, como la forma en la que nuestro cerebro ha ido evolucionando para vivir la experiencia sensorial y emocional del vino, con la científica Susana Gaytán. Un recorrido histórico y científico alrededor de este producto que también ha servido para conocernos un poco más.

"Las palabras del vino" fue el nombre con el que se tituló la intervención del escritor, helenista, traductor y profesor de la Universidad de Atenas, originario de Oviedo Pedro Olalla que realizó un recorrido etimológico de la palabra vino que transportó a los asistentes que llenaron la biblioteca del Parador de Corias hasta la Grecia clásica e incluso más allá, hasta el Neolítico.

Público asistente a la ponencia de Pedro Olalla. / D. Álvarez

"Contamos con 6.000 años de existencia del vino en la zona del Egeo y ninguna civilización dejó una impronta tan grande como la griega sobre el vino", sentenció el experto, que retrocedió etimológicamente hasta la palabra griega "oinos", que hacía referencia al vino, y que es la que da las palabras castellanas relacionadas con este producto como enología o enoturismo.

Por la tarde fue el turno de la neurociencia de la mano de Susana Gaytán que explicó el porqué de los pasos que se realizan durante una cata. "En el neolítico empezamos a consumir y manipular el producto de la vid, nos ha dado tiempo a hacer mucho ensayo y error para comprender como intentar captar todos sus matices", contó la científica. Por eso hay una distancia para coger la copa para observar el vino, una forma de inclinarla y un movimiento para mezclar olfato y sabor, que la neurociencia explica porque saben que son por "los quimiorreceptores, porque es la velocidad que tiene el ojo para determinar los matices de color, hasta el hecho mecánico que tiene la boca cuando estamos dándole vueltas". Y todo esto, señaló la científica que se aprende, aunque matizó que también hay que tener una predisposición, no obstante, si no se entrena "no eres una nariz".

Parte de los asistentes a la cata de los vinos griegos. / D. Álvarez

Tras ambas ponencias se realizaron las catas de vino. La primera sorprendió a los asistentes por ser con vinos griegos. Mientras que la segunda fue con las elaboraciones de la bodega Las Danzas de la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas.

El festival se despide hoy con el concierto de "Fetén Fetén", a las 12.30 horas, en el patio del Ayuntamiento y una nueva degustación de vino de Cangas.