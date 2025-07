Cangas del Narcea suma un nuevo club deportivo dedicado a los deportes de montaña

Nace un nuevo club deportivo en Cangas del Narcea dedicado a la montaña, de ahí que su nombre “La Penona” rinda homenaje a una de las montañas más emblemáticas del concejo. Comenzó con una docena de integrantes en febrero y unos meses después ya son una treintena de amantes de los deportes de aventura los que se agrupan en este colectivo que aglutina a alpinistas, escaladores, barranquistas, espeleólogos, corredores, senderistas, ciclistas, etc., vinculados a diferentes concejos del Suroccidente, no solo al cangués.

Además de agrupar a personas con intereses comunes y generar un espacio donde poder desarrollar las actividades de forma conjunta, este nuevo club se marca el propósito de promover el respeto por el entorno natural. Reconocen que, aunque Cangas del Narcea no es un referente para la práctica de escalada sí que tiene varias zonas “muy bien aprovechadas, cuidadas y conservadas”. Para conseguir eso explican que, desde hace años, quienes practican estos deportes de montaña han trabajado para mantener accesibles estos lugares, una labor en la que incidirá el club.

“La conservación del entorno es lo que buscamos principalmente y transmitir una práctica responsable, porque lo que tenemos aquí es un privilegio”, destaca Aitor Ansola, el presidente del club y que forma parte de la Escuela de Escalada de Rengos, que ya lleva años abriendo vías de escalada por la zona. “Hubo gente en Cangas que dejó allí su trabajo, que luego fuimos continuando; comenzaron con un par de vías de escalada y ahora ya hay 54 y sigue creciendo, con dificultades para todos los niveles”, explica y cuenta que “al final formar parte del club es una manera de colaborar en el mantenimiento de la zona y su equipamiento, en el caso de la escalada”.

Fernando Rodríguez Marqués es el tesorero y cuenta que empezó hace cinco años a practicar escalada y que se iba una vez al año a Quirós para contratar una actividad, que en Cangas no tenía oportunidad de realizar. Es profesor en el instituto y allí coincidió con compañeros con los mismos intereses, un círculo que se fue ampliando también fuera del instituto hasta llegar el momento de plantearse el nacimiento del club por “la necesidad de unir afición”.

Y con esa idea de unión, el club está abierto a seguir recibiendo gente interesada en los deportes de montaña y animan a que se sumen a las actividades que promueven, para lo que cuentan con guías profesionales, para que las salidas se desarrollen con total seguridad. Porque en algo en lo que insisten es en que no hay que tener una experiencia previa en estos deportes para formar parte del club, ni una condición física específica. De hecho, cuentan como unos aprenden de otros, en una formación continua.

No obstante, el presidente del colectivo recuerda que son una asociación sin ánimo de lucro: “No somos un negocio, solo un club sin ánimo de lucro en el que juntarnos en un entorno natural”.