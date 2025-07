El helado que se hace en Cangas y solo se puede comprar en Cangas

"Parece de Madrid o Barcelona, pero no". El paseo se disfruta por Cangas del Narcea. La calle (Médico Rafael Fernández) bulle fuera mientras la encargada de la tienda Le Llamber – Manín Sucre, Rocío Linde, atiende las preguntas de este diario. Se busca eso que los cangueses comen o beben cuenta el calor aprieta.

Si dejamos de lado las bebidas, el postre "tiene toda la atención", dice Linde. Y si de algo presume la hostelera es de los helados de esta marca que con el paso de los años y "el mucho esfuerzo" se ha hecho un hueco nada desdeñable en un sector volátil, complejo y con mucha competencia como es la hostelería y heladería.

"La gente de Cangas del Narcea sabe lo que come", dice Rocío Linde risueña mientras muestra cada uno de los helados que puede ofrecer: diez sabores.

Explica la idea para que nadie se enfade. Sin acritud. "Quiero decir que el helado tiene que estar a una temperatura: aquí no verás los colores de los helados en un escaparate porque tratamos de que está todo uniforme", señala.

Servir un helado con la técnica adecuada

Además, no hay stock y los helados se hacen cuando se acaban. "Es una forma de dar frescura al producto", afina la encargada. Otro apunte: se sirve tras hacer la bola con una paleta especial. "Porque para servir helado también hay una técnica: así logramos que todo está en el mismo estado", y si se quiere disfrutar de él hay que ir a Cangas del Narcea.

La encargada de la tienda en Cangas, con la cubeta de helado y la paleta para servirlo. / Ana M. Serrano

Solo en la tienda que esta empresa regentada por cangueses amantes de su tierra se sirven hoy por hoy helados unitarios, en tarrina o en cono, en el vivo director. "En un futuro, se prevé abrir en Gijón, pero es un proyecto", dice Rocío Linde.

Los que conocen los helados artesanos de Cangas del Narcea y son de Oviedo, Gijón o Tineo (donde hay tiendas de la firma) pueden hacer encargos y entonces sí se envía medio kilo por sabor. Pero estas son excepciones.

Mejor calidad que cantidad

Volviendo a Cangas villa y a la única tienda de helados artesano de la capital, hay días también en los que solo es posible elegir entre cuatro sabores. Es una forma "de dar calidad y no cantidad algo que la gerencia lleva muy a rajatabla", dice Linde. El objetivo es lograr el helado "fresco y cremoso, casi perfecto", casi recién hecho.

"Con el tiempo sabes que lo caro no es tan caro si conoces realmente el producto; aquí (por Cangas) nos aprecian, saben cómo trabajamos y además hemos hecho algo de pedagogía del sector; explicamos los porqués y a las personas fieles les gusta conocer esta información: por qué no mostramos la típica tarra con el helado, por qué no utilizamos la cuchara de helado para servirlo...", advierte la hostelera.

Rocío Linde en la tienda. / Ana M. Serrano

Hasta probar un helado para saber de lo que se habla. Rocío Linde asegura que el sabor que triunfa cada verano (desde hace dos que ganó en un conocido concurso nacional) es el que está hecho a base de limón, aceite de oliva y romero. Además, la estética del lugar donde se sirven "llama la atención".

"Mucha gente de fuera entra y saca fotos, es como si no esperaran encontrar algo así en Cangas, como si fuera más propio de grandes ciudades como Madrid o Barcelona". La imagen es importante para la firma, tanto que el equipo no deja de buscar referencias que tengan que ver con lo tratan de transmitir con cada producto, opina Linde.

En este caso, se trata de una línea industrial que "hace que esto parezca más de ciudad", concreta Linde. "Nosotros intentamos romper ese molde y crear tendencia", advierte.