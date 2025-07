Cangas del Narcea retoma sus fiestas y los gigantes y cabezudos ponen la alegría y el colorido

Los gigantes y cabezudos han vuelto a recorrer Cangas del Narcea para animar las últimas jornadas de las fiestas del Carmen y la Magdalena en la localidad, en este caso dedicadas a la última, su patrona. A las doce del mediodía los voladores resonaron una vez más en el valle del Narcea con la tirada a mano de la Asociación La Patrona, que dio paso a la salida de la animada comparsa, acompañada de nuevo por la música del grupo “Son d’Arriba”.

La salida de esta jornada varía respecto a la de la víspera del Carmen, para que la alegría y el colorido de los gigantes y cabezudos llegue a buena parte de las calles de la villa. De este modo, este lunes se pudieron ver cruzando el puente colgante para visitar el barrio de El Fuejo y llegar al barrio de Santa Catalina, además de cruzar las calles principales de la villa, de nuevo con mucho ambiente de público preparado para reanudar la celebración.

La comitiva cruza el puente colgante. / D. Álvarez

Aunque el recorrido es largo, los gigantes y cabezudos no lo hacen solos, familias enteras los siguen consiguiendo hacer un buen desfile. “Me trae muy buenos recuerdos de cuando era pequeña, siempre me gustaron y me gustan y a mis hijos también, así que vengo con ellos, para que conozcan las tradiciones”, subraya María Albuerne. Su hijo, Óscar Giannoni, cuenta que este año se ha probado alguna de las cabezas y le ha gustado la experiencia, por lo que no descarta animarse a vestirse de cabezudo para el año que viene.

Cabezudos y gigantes en la calle Uría. / D. Álvarez

Con la idea de mostrar la tradición a su hijo también hizo el recorrido Manolo Fernández, que recuerda que cuando era niño, él también salía a verlos y le gustaba.

María Arias sigue a los cabezudos para recordar cuando de niña formaba parte de la comitiva vistiendo alguna de las cabezas. “Antes éramos muchos niños, salíamos bailando y acompañando a las gaitas”, rememora y confiesa que acude al desfile para revivir “esos tiempos, es una tradición para Cangas” y a ella le gusta salir a disfrutarla.

Fanfarría "El Felechu" por el centro de Cangas del Narcea. / D. Álvarez

La animación continúa por las calles durante toda la tarde con el pasacalles de la fanfarria “El Felechu” y por la noche de nuevo habrá verbena y pólvora. El grupo “Límite” y el músico salense Dani Parrondo con su espectáculo serán los encargados de animar Cangas del Narcea desde las 22.30 horas, actuaciones que se interrumpirán a medianoche para vivir la tirada a mano de las peñas de la pólvora y el último espectáculo pirotécnico nocturno de las fiestas.

Este martes los festejos canguesas se despiden con el día de la patrona. A las 12.30 horas tendrá lugar el acto principal, donde de nuevo serán protagonistas los voladores. A esa hora comenzará la procesión y cuando la imagen llegue ante el ayuntamiento recibirá su oración de pólvora, que financian y disparan diferentes peñas y la Asociación La Patrona. Seguidamente, tendrá lugar la misa. El cierre de fiesta será con la última verbena a cargo de los grupos “Aroma” e “Ideas”.