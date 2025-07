Cangas del Narcea lucha contra la soledad no deseada con una nueva iniciativa que llegará a las zonas rurales

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha puesto en marcha una nueva iniciativa para prevenir la soledad no deseada en las zonas rurales del concejo: “Tejiendo Vínculos”. Este nuevo programa se enmarca dentro de las actuaciones de lucha contra la soledad no deseada a través del convenio de colaboración con la Consejería de Derechos y Servicios Sociales.

“Nuestra línea de trabajo continúa poniendo el foco en combatir la soledad no deseada con programas que tengan como prioridad a las personas del medio rural que lo sufren. Se trata de dar respuesta a esas demandas que existen, pero no se detectan”, explicó la edil de Servicios Sociales, Alba García.

La iniciativa se puso en marcha en primavera con la visita de los profesionales municipales de Servicios Sociales a diferentes zonas del concejo para realizar un diagnóstico de la situación de soledad no deseada. Este estudio se realizó en El Coto, La Barguera y Las Montañas. Recientemente se ha completado también el diagnóstico en la zona de Sierra y el objetivo que se marcan es realizarlo en todo el territorio.

Apuntan desde el Ayuntamiento que hasta el momento se entrevistó a más de medio centenar de vecinos interesándose por sus inquietudes y sus propuestas de actividades para sociabilizar entre ellos y con el resto de los vecinos del concejo. Con la recogida de esta información se pretenden diseñar diferentes actividades que encajen en las demandas trasladadas por los vecinos.

“Este primer paso nos permite disponer de una visión más amplia de la soledad no deseada a lo largo y ancho del concejo, localizando a esas personas y sus diferentes perfiles y necesidades. ‘Tejiendo Vínculos’ no está exclusivamente dirigido a personas mayores; es un programa abierto a cualquier persona que se encuentre en situación de soledad no deseada, independientemente de su edad”, señaló la edil de Servicios Sociales.

En las próximas semanas comenzarán las actividades con talleres sencillos que servirán como punto de partida y que, en fases posteriores, se irán ampliando con actividades más complejas que permitan la interacción entre vecinos de distintas zonas. Se han planteado círculos de conversación, actividades grupales, juegos de mesa, excursiones…

“Intentaremos, en la medida de lo posible, dar respuesta a sus propuestas. Muchas de ellas son absolutamente realizables y, en muchos casos, se abre la posibilidad de complementar con otras ya existentes”, explicó García, en alusión a visitas a la villa que podrían realizarse a través del servicio de bono-taxi o los círculos de conversación, que se vienen realizando con el programa Xuntanzas.