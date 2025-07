Esto es lo que piensa "Wineman" del Vino de Cangas y le augura un futuro muy prometedor

"Mi nombre es Wineman y recorro el mundo buscando los mejores vinos y a quienes los elaboran". Así se presenta el enólogo, docente, formador y experto en vinos Joaquín Gálvez, más conocido por el apodo de "Wineman", como también se llama el programa de televisión en el que muestra sus viajes por el mundo a través del vino. El también denominado "Superhéroe del vino" estuvo este viernes en Cangas del Narcea e Ibias conociendo bodegas y viñedos ligados a la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas. En una parada de su recorrido atendió a LA NUEVA ESPAÑA y puso una nota alta al trabajo de los bodegueros del Suroccidente: "Cangas una zona emergente en la que gracias a que se han mantenido viñedos tradicionales hay algo que ofrecer con mucha personalidad y con enorme calidad".

Gálvez considera que hay que esforzarse en dar a conocer el Vino de Cangas pero, también, en fomentar el turismo enológico: "El esfuerzo realmente cierra el círculo si lo que se hace es invitar a la gente a patear el viñedo, ver las condiciones tan extraordinarias de cultivo, ver un paisaje tan realmente bonito y que además se traduzca en una recompensa que es una enorme calidad de los vinos. Y la calidad de los vinos es como el chicle, con mucha persistencia en el gusto, pero con sensaciones nada más que gratas al paladar".

Gálvez, que recorrió varias bodegas y viñedos de Cangas del Narcea e Ibias, no solo puntuó bien el vino cangués sino que auguró una subida de los precios: "La nota no solamente es alta hoy sino que los precios van a ir en aumento porque la producción no puede crecer de una forma desmedida".

Gálvez catando vinos en la bodega La Verdea, de Luciano Gómez. / R. T. C.

"Wineman" puso el acento en la importancia de lograr que el turista vaya al Suroccidente a "vivir y gozar la experiencia de estar en el paisaje y consumir ese vino en el lugar del origen con alimentos sólidos". En este sentido, invita a mirar a los países vecinos como Francia, donde en las oficinas de turismo se da a probar al visitante el vino de la zona.

Disfrute en las bodegas

Preguntado por el trabajo de la DOP dando a conocer el producto fuera de Asturias, considera que es una buena apuesta, pero no tanto para lograr que el vino se venda más en Madrid o Barcelona: "No hay producción suficiente, es muy pequeña. Entonces, el valor añadido se tiene que dar con la experiencia de venir a Cangas. Hay que venir a Cangas y de aquí te llevas tus botellas a casa para luego recordar aquello que tanto valor tiene. Y cuando te reciban en las bodegas, te tienen que hacer disfrutar subiendo las laderas tan inclinadas para entender esa viticultura heroica de la que mucho se habla, pero que no entiendes hasta que no vas y te impresiona cómo está aquello".

Señala Gálvez que solo pisando el terreno y viendo el esfuerzo de los viticultores se puede entender "que realmente los precios no son elevados; son los lógicos para justificar que alguien haga ese trabajo tan grande". Y añade: "Otras Denominaciones de Origen van a podernos nutrir al mercado de vinos baratos. A diario podrás consumir un vino barato de otro lugar y aquí está el vino del fin de semana, si quieres llamarlo así porque ya hay suficiente gente haciendo vino común".

En este sentido abunda "Wineman", consciente de la caída en el consumo del vino. Por eso señala que ya que el consumo baja, es importante que lo que se consume "reporte más; que no sea un vino corriente, que el corriente sea el que se deje de beber". Y añade: "Venir aquí es una experiencia. Entonces, la cuestión es que, a través del vino, vivamos la experiencia de conocer el clima, de conocer el paisaje... que disfrutemos plenamente el maridaje, que es el producto local, sólido y líquido".

Gálvez en los viñedos de Siluvio, en Ibias. / R. T. C.

Falta de mano de obra

Sobre las preocupaciones del sector, Gálvez señala que en su visita a Cangas ha percibido el problema que viven los bodegueros para encontrar mano de obra cualificada para trabajar en el campo. "Ese es su talón de Aquiles. La venta no, porque las producciones son pequeñas", añade.

Gálvez recomienda a los asturianos y a los foráneos a que viajen, visiten y consuman lo que se produce en las regiones. "Siempre se ha hablado de que el vino en España es de las tres R por las zonas de producción con R. Pero hay una cuarta R que ha surgido ahora, que es el consumo regional. Entonces consumamos lo que se produce en la región. Si estás de vacaciones es momento de echar la casa por la ventana y no pararte en gastos, queriendo disfrutar plenamente de la experiencia. Si vas a la Riviera Maya vas a ver pirámides, pues si vienes a Cangas, vete a disfrutar de los vinos de aquí, pero vete a conocer el lugar de donde proceden, algo que es fundamental para entenderlo de verdad".

Gálvez estuvo acompañado en su periplo por Joaquín Fernández "Hisve", impulsor y primer director del Museo del Vino de Cangas. Además de contar en su programa cómo es el vino del Suroccidente, también hablará de sidra, para ello pasará varias semanas en el Principado.