Santi Rivas, crítico de vinos: "El vino de Cangas tiene texturas amables"

Se podría decir que Santi Rivas (Madrid, 1979) es un gurú del "wineloverismo", el movimiento de los amantes del vino. Sin embargo, él se define como crítico de vinos. Eso sí, el éxito de su página "Colectivo Decantados" donde habla sin pelos en la lengua, la popularidad de sus dos libros ("Deja todo o deja el vino" y "Vinos gentrificados") y sus apariciones mediáticas, le han convertido en una de las voces autorizadas en el mundo del vino. Rivas es un jurista especializado en banca, que se inició en la divulgación del vino en 2008 y, quince años después, dijo adiós al mundo financiero para centrarse en su exitosa faceta de divulgador. Está de vacaciones en Asturias y ha aprovechado su estancia para acercarse a Ibias, donde está Siluvio Bodegas, de Lalo Méndez, una de las bodegas más reconocidas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vino de Cangas.

-Es obligado preguntar por el Vino de Cangas. ¿Qué le parece?

-Lo que veo, por las bodegas que he probado, es que está en una senda muy vigente. Son vinos fluidos, son vinos de texturas amables, muy bebibles, que incitan a beber sin pérdida de complejidad. Entonces, bueno, para mí el estilo de Asturias es continuista, o una prolongación de los estilos gallegos a través de vinos ágiles, fáciles de beber y complejos. Que a veces esto de fácil de beber es que el vino entra bien, pero luego el vino tiene complejidad.

-¿El Vino de Cangas tiene posibilidades para crecer?

-Sí, claro, de hecho, solo le queda crecer porque no se puede ser más pequeño (risas). Quizás no tanto crecer en volumen, pero sí sería interesante que se instalara más gente porque esto se dinamiza con más actores. Eso sí, que vengan a hacer buen vino, porque sino que se queden en casa.

-¿El clima asturiano ayuda al vino?

-Estamos en pleno cambio climático y España como nación vitivinícola tiene el reto de lidiar con el alcohol, con la madurez de sus vinos, en un mundo en el que no se quieren vinos muy alcohólicos, sino vinos frescos. En ese sentido, todo lo que es la Cornisa Cantábrica, Asturias incluida, pues tiene un privilegio. Esta es una zona, en ese sentido, bonificada a la hora de hacer vinos frescos.

-¿Por qué merece la pena conocer la tierra donde se hace el Vino de Cangas?

-Es gracioso ver una zona emergente en el momento ese que está en ebullición y luego, desde un punto de vista turístico, es que es muy bonito.

-Como influencer del vino está logrando captar la atención del público joven. ¿Es necesario?

-No veo ninguna necesidad. El joven está otra cosa. Ya le llegará el momento de llegar al vino. Yo lo que intento hacer es ser entretenido. Tengo dos mantras. Uno es ser entretenido y otro es hacer beber a la gente como los que beben. Me sigues porque bebo mejor que tú. En el momento que yo no beba mejor que la gente, no me seguirán. Yo los vinos que pongo son los que realmente me bebo y son cumbres mundiales y cumbres de estilo y esa naturalidad y honestidad la percibe la gente. Bebo de una manera natural y así te hablo del vino.

-¿Sigue habiendo una visión demasiado esnobista del vino?

-Creo que eso ya pasó hace tiempo, a mediados de la década pasada. Creo que se está divulgando mejor todo. El rollo encorsetado, engolado, la narrativa vacía, el léxico banal y todo esto creo que ya está superado. Ahora mismo el vino ha entrado en códigos culturales como puede tener la música, el cine, la literatura... ha entrado en ese tipo de divulgación espectacular.

-Sin embargo, el consumo sigue bajando...

-Está bajando el consumo del vino, pero yo no divulgo vino, yo divulgo un tipo de vino. Mis vinos no bajan, mis vinos suben. Cualquier industria ligada al alcohol está bajando, por eso sobra vino en general, pero si tú te vas a los vinos con pretensiones o vinos de culto, de cierto nivel, cada vez se bebe más. De hecho, la mayoría de bodegas que yo divulgo tienen el problema de que no tienen vino suficiente.

-¿O sea que el consejo podría ser o hacer vino bueno o no hacerlo?

-O lo haces muy bueno o lo haces muy barato. No hay más. Siempre va a haber gente que beba por beber ¿Tú qué eres de Los 40 principales o de Radio 3? Si tú te quieres dedicarte a este tema de los vinos con pretensiones y tal, tú tienes que ser Radio 3. O sea, Massive Attack va a sonar en Radio 3; Bisbal, no. Siempre el consumo masivo van a ser Los 40 principales. Lo que pasa es que ha aparecido una nueva estirpe, que esto es nuevo, que es gente que utiliza el vino o bebe vino de una manera más intelectualizada, ideologizada, sofisticada... Siempre tu consumo es más guay que tú. Tu bolso es mejor que tú, tu coche es mejor que tú. Esto es nuevo. Antes el vino solo era estatus, ahora es incluso ideología. Yo te puedo decir a qué partido político votas, dependiendo de lo que bebas. Alguien que solo bebe vinos naturales, ¿a quién vota?

-¿Qué vino bebe Santi Rivas?

-Es que yo no tengo un vino recurrente. En ese modelo de consumo estamos bebiendo todo el rato muchas cosas. Ha cambiado el paradigma del consumo del vino.

-¿Y cómo ves ahora mismo el panorama del vino en España?

-Muy positivo. Hemos entrado en lo que se llama el consumo espectacular, ese consumo que quiere decir cosas de ti y cada vez hay más vinos que sirven para eso. Cada vez estamos haciendo mejores vinos. El problema es que esto también lo está haciendo Italia, Portugal, Grecia, Argentina.. O sea, que hay muchos países que están en su mejor momento, con lo cual ya no es suficiente hacer buen vino, ahora hay que visibilizarlo y eso es complicado porque hay mucho buen vino.

-¿Algún consejo para lograrlo?

-Moverse mucho, ir a ferias y preocuparse de qué beben los que beben. Intentar entrar en esos círculos a través de la alta sumillería o de la alta hostelería. Luego están las redes sociales que hacen un efecto catalizador explosivo.

-Esto es lo que cuenta en "Vinos Gentrificados".

-Actualmente el ciclo de un vino exitoso pasa por ser vino bueno, luego, lo visibilizas, la gente lo consume y se vuelve de culto. Esto lo beben los que beben. Si ese fenómeno empieza a internacionalizarse y de esa bodega no hay muchas botellas, pues se empieza a gentrificar. Es decir, solo empiezan a acceder a él los que pueden pagar muchísimo más dinero. El vino gentrificado nunca es caro por la bodega, es caro por el agente gentrificador, que puede ser el distribuidor, el restaurante... y pasa que lo que has comprado por 60 se vende por 1.000 euros.

-¿Y eso es positivo o negativo?

-Para mi una gentrificación no es positiva, pero está pasando.

-¿Podría pasar con algún vino de Cangas?

-Aún le queda, pero podría pasar. Este fenómeno tiene un punto aleatorio. O sea, si tú haces buen vino le puede pasar a cualquiera, pero ahora está lejos de eso porque hay poco. Le hace falta más presencia y más gente haciendo las cosas bien. Hay un caso en Cebreros, Ávila con el vino "Comando G".

-Veo que le da más importancia a la bodega que a la DOP…

-A través de las bodegas coge prestigio a la denominación. Es como un boomerang. Es lo que ha pasado en Cebreros, que ni existía. Empezó en una bodega y ahora lo ha recuperado Cebreros. El ciclo suele ser gente haciendo las cosas bien, le da fama a esa región y luego esa región, de vuelta, prestigia a los nuevos que hacen esas cosas bien.

-¿Qué diferencia un vino bueno de un vino malo?

-Para mí un vino bueno es aquel que aúna placer, equilibrio y recurrencia. Es decir, no te cansas de beberlo, está rico y te va dejando el cuerpo bien. Te va animando, va acompañando esa vibración en la que estás. Hay vinos buenos de entre 15 y 30 euros que cuestan lo mismo que otros que son malos. No hace falta ser millonario para beber buen vino.

-En base a esto, ¿qué consejos le podrías dar a un bodeguero del Vino de Cangas?

-Creo que esta gente está más o menos encarrilada. Los vinos tienen que ser, ante todo, divertidos. Complejos, caros o baratos, pero divertidos. Y yo creo que en ese sentido, lo que yo he visto, lo están cumpliendo y lo están haciendo bien.