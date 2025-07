Llega Puenticine, una propuesta cinematográfica muy singular que tomará el pueblo cangués de Puenticiella

Puenticiella es un pueblo ubicado a unos cinco kilómetros de la capital de Cangas del Narcea y en el que viven en torno a medio centenar de habitantes. En esta localidad canguesa se hunde la raíz paterna del productor audiovisual Benito Sierra, que plantea una propuesta cultural que tiene a los vecinos entre expectantes e incrédulos. Entre el 1 y el 3 de agosto se celebrará "Puenticine", una muestra de cine independiente con una mirada especial contra la despoblación rural.

"Queremos demostrar que en los pueblos también se pueden hacer actividades culturales de primer nivel, aunque estemos desconectados del centro de la región y de la Meseta y qué mejor que hacerlo a través de una muestra de cine", señala Sierra de una iniciativa que nació gracias a su experiencia colaborando con la organización del "Buñuel Calanda International Film Fest", un festival inspirado en las películas que le hubiera gustado ver al director de Teruel.

Economía de recursos

Cuenta Sierra de que tras conocer esta experiencia se dio cuenta de que algo similar se podría hacer en su tierra a través del cine, convencido de su valor como agente dinamizador. "Al principio no me atreví, pero en Navidad me decidí a hacerlo y no tengo presión porque va a ser algo sencillo", señala Sierra. En este sentido, ha pedido ayuda a sus conocidos en el mundo del cine para la cesión de los derechos de las cintas y empleará sus propios medios técnicos, con lo que el presupuesto es reducido. "Es una actividad sin ánimo de lucro, que se hace con economía de recursos, que es algo que también usaba Luis Buñuel", añade el promotor de esta propuesta.

A Sierra le gustaría que esta iniciativa pudiera servir para dinamizar un pueblo como Puenticiella, donde se padece una enorme sangría demográfica. En esta propuesta cuenta con la ayuda de la Asociación de Memoria Minera y del colectivo Tous pa Tous, así como del Ayuntamiento de Cangas. Precisamente hace unos días se presentó oficialmente el evento en presencia de la concejala de Cultura, Tania Rodríguez.

Aplaudió la propuesta de Benito Sierra, que siempre colabora con las propuestas que le formula el Ayuntamiento, y defendió el festival como una manera de "dinamizar el pueblo y generar unión entre los propios vecinos".

Pantalla gigante

Cuenta Sierra que el programa se desarrollará en la plaza del barrio del Regueiro de La Molina, donde se colocará una pantalla de 150 pulgadas para la emisión de las películas. Confía en que se pueda realizar toda la programación al aire libre, aunque, en caso de lluvia tienen un 'plan b' en el Teatro Toreno, de Cangas. Asegura que no siente presión de ningún tipo y que solo confía en reunir a un puñado de personas en torno a una propuesta cultural poco común en los pueblos.

Estos días está dando a conocer el programa y la propuesta gracias a un vídeo rodado en el pueblo de Puenticiella y en el que cuenta con la colaboración especial de su hija Sofía. Ella recorre las calles vacías del pueblo para colgar el cartel de un evento que promete no dejar a nadie indiferente.

El programa

El viernes 1 de agosto se inaugura la propuesta con la apertura de una exposición fotográfica, que se podrá visitar a partir de las 18:30 horas. A las 21:30 horas será la inauguración oficial y en la primera jornada se proyectará el corto de José Luis Cuendía "Las cosas del bus", seguido de la proyección de la película "Tristesse" del cineasta Emilio Ruiz Barrachina.

El sábado 2 de agosto a las 18:30 horas se presentará el libro "Historias, fotografías y lugares desde Cangas del Narcea" de Enrique Rodríguez. A partir de las 22:00 horas se proyectará el corto del cineasta cangués Alejandro Murias titulado "Qué hacen los lego cuando no estoy en casa". Y, a continuación, la película de Javier Espada "Buñuel, un cineasta surrealista".

El domingo 3 de agosto habrá una visita guiada a la bodega La Verdea a las 18:30 horas y, por a partir de las 22:00 horas, se proyectará el corto de Graciela Mier, que es la presidenta de la Academia Asturiana de Cine titulado "Fabulosa curva al equilibrio". Cerrará el ciclo la proyección del documental "Aquí tamos, la voz d'un l.lugar", de la asociación cultural El Bail.le.