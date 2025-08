"Puenticine", el singular certamen cinematográfico que se celebró en un pueblo de 50 vecinos, triunfa en Cangas del Narcea: "Es una propuesta inusual"

Cangas del Narcea acaba de vivir tres días de cine, más concretamente en Puenticiella, a unos cinco kilómetros de la capital del concejo. El productor audiovisual cangués Benito Sierra ha organizado la singular propuesta "Puenticine" con la que quería demostrar que hacer actividades culturales en los pueblos también es posible y se convierten una forma de luchar contra la despoblación rural. La idea surgió de su participación en la organización del "Buñuel Calanda International Film Fest", que se celebra en Teruel.

"‘Puenticine’ es un hijo del festival Buñuel Calanda y estoy contento con el resultado; no tenía expectativas, porque era una propuesta tan distinta, inusual y en un sitio tan pequeño que no puedes saber cómo saldrá, pero los vecinos se volcaron y hubo gente en todas las actividades", señala Sierra, que destaca que también respondieron a su llamada los directores de las proyecciones, que asistieron a la muestra para presentar sus trabajos. Fue el caso del director y productor José Luis Cuendía, que mostró "Las cosas del bus" o de Emilio Ruiz Barrachina, con su película "Tristesse", sobre la que se expusieron una serie de fotografías realizadas por el propio Benito Sierra durante el rodaje. Además, en el último día del festival, estuvo Graciela Mier, presidenta de la Academia del Cine Asturiano, actriz y directora que presentó el cortometraje "Fabulosa Curva al equilibrio".

Alejandro Murias, en la presentación de su cortometraje.

"No es fácil conseguir que la gente venga de Oviedo a Cangas a una propuesta como esta, así que estoy muy contento por haber contado con todos ellos", señala el organizador.

No obstante, también hubo una parte de protagonistas locales. Entre ellos el joven Alejandro Murias (20 años) que está formándose en el sector audiovisual, pero que ya ha tenido la oportunidad de realizar diferentes cortometrajes. A "Puenticine" llevó uno que realizó con tan solo 13 años y con el que ganó el segundo premio de un concurso local. "Qué hacen los Lego cuando no estoy en casa" es el título de su trabajo que realizó con la técnica de animación "stop motion", para mostrar lo que se puede hacer con pocos recursos. Para él la propuesta de "Puenticine" es una oportunidad para que la gente vea "que el cine también interesa en la zona rural, no solo en las ciudades. Para mí fue un privilegio poder disfrutarlo". n