Cangas del Narcea celebra el tradicional Encuentro de Mayores con 150 personas que buscan "ahuyentar" la soledad

Unas 150 personas se dieron cita en el XI Encuentro de Mayores de Cangas del Narcea, que organiza el programa "Rompiendo Distancias". Un punto de encuentro muy esperado por los asistentes porque les da la oportunidad de reunirse y disfrutar de una comida y baile que les ayuda a salir de la rutina y los anima a compartir con el resto de los vecinos del concejo.

"Este encuentro es una alegría grandísima, nos juntamos todos aquí y siempre te da la oportunidad de conocer a gente nueva, además nos divertimos y bailamos y con el programa durante el año hacemos diferentes talleres, lo que nos da la vida", expone María Jesús Cadenas Mallo, de 70 años que también acudió con su madre nonagenaria.

El programa "Rompiendo Distancias", que este año cumple su 25.º aniversario, tiene la función de llevar a la zona rural actividades dirigidas a las personas mayores para combatir la soledad no deseada y sus usuarios lo agradecen.

Josefa Álvarez asegura que, en su pueblo, Limés, las participantes esperan la llegada de los viernes por la tarde toda la semana para poder disfrutar del momento de reunión para poder hacer alguna actividad, y ya cuando llega la fecha de celebrar el encuentro de este miércoles "nos presta mucho", confiesa.

Antes de pasar a la comida y posterior baile, los asistentes pudieron disfrutar de verse en una pequeña exposición fotográfica en la que se recogieron los mejores momentos del año en los diferentes talleres y salidas que se realizaron.

En marcha está este verano un taller de gerontogimnasia, que se lleva a cabo dos días a la semana en el parque del Fuejo cangués. Desde el pueblo de Bruelles acude cada día Elsa Abad a la cita con la actividad física. "Nos gusta mucho hacerlo, para mí supone salud, me viene muy bien y noto que me encuentro mejor", explica la usuaria, que cuenta que el taller ofrece gimnasia de rehabilitación y yoga en silla. Para ella, lo complicado es acudir a Cangas del Narcea para hacerlo, ya que su localidad dista de la capital más de 20 kilómetros.

Al encuentro asistió el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, que defendió la importancia de socializar para los mayores: "Este tipo de encuentros son muy positivos, no solo para los mayores, también para la sociedad, porque ponemos en contacto a gente que comparten experiencias, proyectos que nos permiten avanzar en el programa ‘Rompiendo Distancias’".

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, la edil Alba García, se muestra muy concienciada en la necesidad de "dar vida a la zona rural" y, por ello, el año pasado pusieron en marcha "Xuntanzas", que se ha convertido en el proyecto estrella, que se lleva por parroquias, donde se juntan los vecinos y comparten sus vivencias y saberes sobre la toponimia del lugar.

Además, ahora, están trabajando en un nuevo proyecto "Tejiendo Vínculos", con el que a través de encuestas individualizadas se busca ofrecer a las diferentes zonas del concejo talleres adaptados a las preferencias y necesidades de sus vecinos. Por ahora, se está realizando en el partido de Sierra, en la zona del río del Coto y en el ámbito de Besullo.