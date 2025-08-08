Cangas del Narcea se divierte (con mucha actividad sobre su cultura) en el Prestoso Fest
La organización prevé actividades para dar a conocer la idiosincrasia del lugar: de la viticultura heroica a las rutas por la naturaleza
El Prestoso Fest de Cangas del Narcea, una cita musical, tiene también su vertiente etnográfica. Ayer, jueves, dieron inicio las actividades que hacen al asistente a los conciertos disfrutar de Cangas del Narcea y su cultura. El organizador, José Luis Rodríguez-Mera, aclara que el deseo es que los participantes "sepan dónde están". Para ello, desde hace al menos tres años suman actividades por la mañana. Esta vez, visitar el monasterio, una bodega y hacer una ruta.
"Todos los que participan se muestran encantados", resume Rodríguez-Mera, quien aclara que estas programaciones, al margen de la música y muy en contacto con la idiosincrasia del lugar, tuvieron éxito desde el principio. "Se trata de dar a conocer nuestra cultura y de que el festival tenga un plus", indica. La experiencia tiene muy buena acogida. El festival congrega a personas de distintos puntos de España y se estima que, por día, reúne a un millar de personas.
Rodríguez-Mera cree que el secreto del éxito es ser un festival "pequeño", pero bien organizado. El jueves se realizó una ruta por la sierra del Pando, una visita al museo del Vino y otra al Monastero de Corias. Hoy, viernes, la fiesta continúa.
