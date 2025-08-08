El conductor de una furgoneta resulta herido grave tras colisionar contra un camión en Cibuyu, Cangas del Narcea
El hombre fue trasladado en helicóptero medicalizado al HUCA, debido a la gravedad de las lesiones
L. L.
El conductor de una furgoneta ha resultado herido de gravedad tras colisionar contra un camión, en circunstancias que se desconocen, en la AS-15, en Cibuyu, Cangas del Narcea.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Cangas del Narcea y posteriormente, dada la gravedad, evacuado en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo.
A consecuencia de la colisión, un choque semifrontal, el herido tuvo que ser sacado por efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque cangués. Tras retirar la puerta del conductor y levantar el techo para abrir hueco, en coordinación con el equipo sanitario, extrajeron al afectado, inmovilizado con collarín y chaleco espinal, con ayuda de la tabla de rescate.
El conductor del camión salió ileso
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.19 horas. En la llamada señalaban que se había producido una colisión entre un camión y una furgoneta y su conductor estaba atrapado.
La Sala 112 del SEPA activó una dotación, con cinco efectivos de bomberos del parque cangués y al Jefe de Zona Suroccidental. Paralelamente se pasó el aviso al SAMU que envió el equipo médico de la UVI-móvil canguesa y posteriormente, dada la gravedad, solicitó la intervención del helicóptero medicalizado del SEPA. Además, se informó a la Guardia Civil de Tráfico.
