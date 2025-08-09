Cangas del Narcea activa su plan de desbroces: 640 kilómetros gracias a 230.000 euros

El plan de limpieza de infraestructura viarias de Cangas del Narcea ya está en marcha. La Concejalía de Obras, Ganadería y Medio Rural actúa en en los accesos a núcleos rurales y fincas y en otros puntos con el fin de prevenir la propagación de incendios forestales. Se desbrozarán un total de 640 kilómetros, informa el Ayuntamiento.

“El año pasado avanzamos que se mantendría una línea de trabajo a largo plazo para lograr una cobertura integral que fuese más efectiva. Esta planificación ha permitido que los trabajos se iniciasen en julio en diferentes puntos del concejo”, señala el concejal del ramo, Ángel Menéndez. El edil visitó el lugar donde está trabajando la maquinaria e informó de que ya se han ejecutado más de 150 kilómetros de desbroces.

Según el concejal, "la limpieza se organiza en cuatro lotes correspondientes a cuatro zonas del concejo". En ellos se actuará año tras año, añade, "con trabajos manuales y mecánicos, en función de las características de cada zona". Se prevé la limpieza de caminos, pistas y senderos e incluso "la ejecución de fajas auxiliares que ayudan a combatir la lucha contra los incendios forestales".

600.000 euros en varios años

En total, en distintos años, se invertirán 600.000 euros. Esta actividad está subvencionada en parte por el Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural. En 2025 se invertirán más de 230.000 euros.