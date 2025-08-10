El gallego Baiuca se alía con Rodrigo Cuevas para poner al Prestoso Fest "patas arriba"

Los organizadores del Prestoso Fest, el festival de música independiente de Cangas del Narcea, dejaron para el final de su octava edición la actuación de "Baiuca", el nombre artístico del productor y artista gallego Alejandro Guillán. Era el "gran nombre" de la cita y se notó: "Fue el concierto con más gente, cuando empezó estaba todo el mundo delante del escenario". Pero por si fuera poco, subió al palco al asturiano Rodrigo Cuevas para poner "patas arriba" al Prestoso y cerrar por todo lo alto tres días de fiesta en el prao de Las Barzaniellas.

Cuevas ya había triunfado a mediodía, durante el vermú musical en el patio del palacio del Conde Toreno, donde se subió a la histórica silla de Cándido Puente para rememorar la procesión pagana de "El Jefe". Lejos de marcharse, se quedó a disfrutar de Cangas y del Prestoso y, cuando tocó el turno de "Baiuca", con el que Cuevas tiene varias colaboraciones, no lo dudó y se subió de nuevo al escenario para desatar la locura total.

El de "Baiuca" y Cuevas fue uno de los momentos de la última noche en Las Barzaniellas, pero no el único. También gustaron mucho otros grupos de éxito como la banda femenina"Hinds" o "Thus Love". Cuenta uno de los organizadores, José Luis Rodríguez-Mera, que el vermú musical en la villa canguesa es "peligroso" porque temen que se alargue en exceso y retrase la llegada del público a la sede central de Las Barzaniellas. Sin embargo, no ocurrió el sábado y el público no falló al Prestoso.

Rock femenino

"Hinds", la banda femenina que nació en Madrid en 2011, está formada por Carlotta Cosials y Ana García Perrote, que demostraron que "las mujeres rockean exactamente igual que los hombres". Dice Rodríguez-Mera que siempre les gusta contar en el Prestoso Fest con bandas de mujeres para sumarse a esa reivindicación del lado femenino del rock. En este caso, además de "Hinds" también contaron con el grupo "Pinpilinpussies", dúo eusko-catalán formado por Ane Barcena y Raquel Pagès.

El cangués repasa los grandes nombres de la noche y también deja constancia del "conciertazo brutal, de calidad americana" que ofreció "Thus Love", una banda bandera del movimiento LGTBI. "Fliparon mucho con el festival y expresaron que era algo especial , que se notaba tanto en el paisaje como en el ambiente", añade Rodríguez-Mera, que da cuenta de que los integrantes de la banda no dudaron en quedarse disfrutando la noche "Prestosa".

El cierre de la última noche lo puso, como ya es tradición, Dj Mediocre: "Es de la casa, un prestoso más". Para Rodríguez-Mera esta edición ha sido "estupenda y exitosa" tanto a nivel organizativo como a nivel de público, lo que se notó y mucho en la capital canguesa.