Rodrigo Cuevas la lía en el Prestoso: el nuevo "Jefe" del festival indie

La Descarga de Cangas del Narcea es un momento de mucha adrenalina. Nervios hasta que se tira el último volador. Que todo salga bien; que nun se manque naide. Comprobado que todo había salido a la perfección, los peñistas se juntaban en la plazoleta del Julter y un año, de broma, surgió la idea de subir al «Jefe» a una tabla de madera. De esta forma, nació una nueva tradición. La procesión pagana. Cándido Puente iba sentado en una silla y salía a hombros desde la plaza del Ayuntamiento. La comitiva seguía por toda la calle Mayor y en el trayecto era aclamado por todos mientras él tiraba cava. La escena volvió a repetirse ayer en la villa, pero de la mano de Rodrigo Cuevas. La estrella cerró el vermú musical del Pestroso Fest, el festival de música independiente que desde el jueves se desarrolló en Cangas del Narcea, y, como «El Jefe», lo sacaron en procesión al finalizar su actuación.

La actuación de «Volantazu DJ» era la encargada de cerrar la velada que tuvo lugar en el patio del Palacio Toreno, sede del Ayuntamiento de la villa. Cuevas se subió a la silla y procesionó tirando besos. No dudó en ponerse de pie y saludó a sus fans. Aquellos a los que hizo disfrutar durante su actuación: «Para mí estar en el Prestoso es siempre un suplicio, vengo siempre obligado, es el típico sitio que te tratan mal pero acabas viniendo porque son de aquí de la tierrina...», bromeó. En más de una entrevista ha confesado su amor por Cangas del Narcea. A renglón seguido se puso serio para dejar claro lo que de verdad opina del festival suroccidental: «Pueden decirlo todos los artistas, que es uno de los sitios más cariñosos para venir a tocar y eso se agradece muchísimo. Las artistas queremos que nos den cariño y que haya un público así, sano, fresco, divertido, variado, con niños, con adultos, con todo, es una maravilla».

Cultura canguesa

En general, las sensaciones de público y bandas no pueden ser mejores. «Las bandas se muestran muy agradecidas por el trato que se les da y agradecen que haya un festival en el que se mima la música, que se mantengan estas propuestas frente a los macro festivales. Además, alucinan con un escenario en el que tocan encajonados entre el río y una viña porque eso no pasa todos los dias», resume José Luis Rodríguez-Mera, uno de los responsables de la organización. Cuenta Beatriz Pérez, responsable de Bodega Vidas, que lo bueno del Prestoso es que «acerca la cultura canguesa a todo el que venga; es decir, no te vas solo habiendo visto unos conciertos, sino que conociste un pueblo y su forma de vida y eso es muy guapo». Por eso Vidas se sumó al proyecto desde el minuto uno y participa en las actividades complementarias, en su caso, mostrando por dentro su bodega y la cultura del vino. Ayer, volvieron a lograr el lleno en su propuesta y están muy agradecidos a los organizadores. «Nos encanta porque la gente viene con buen rollo y muy abiertos a conocer, al final hacemos amigos porque muchos repiten cada año», añade Pérez, que aplaude el crecimiento sano de la cita canguesa.

Cifras al alza

«Nació en Xedré, que era un sitio espectacular, pero es verdad que al bajarlo a Cangas creció, la gente está más cómoda porque tiene más opciones», cuenta Pérez. Y corrobora Rodríguez-Mera al explicar que mucha gente le traslada la enorme repercusión del Prestoso en la villa de Cangas: «Nos dicen que la calle Mayor el viernes estaba llena como un día del Carmen o de vendimia». Aunque a Rodríguez-Mera no le gusta hablar de cifras porque huye de la comparación con los grandes festivales de las zonas urbanas, sí que confirma que siguen creciendo y están cerca de su techo. «Rondamos las 1.500 personas diarias, con lo que estamos cerca del límite porque no queremos un festival con colas y con problemas para moverse. Para nosotros lograr que 5.000 personas pasen por el recinto es un récord», relata el cangués.

Si de algo están especialmente organizadores los organizadores de este «Festival de música independiente en el Paraíso Natural» es de lograr, poco a poco, conquistar el corazón de los cangueses: «El jueves, en la apertura, hubo mucho público local y eso presta, cada año se nota más la implicación de la gente de aquí, vienen a verlo, se asombran del montaje y creemos que el Prestoso ya está en el corazón cangués». Tras la sesión vermú en el patio del Ayuntamiento, por la tarde la música regresó a la sede central de Las Barzaniellas. Cerraron el festival las actuaciones de Pinpilinpussies, Hinds, Thus Love, Baiuca, Mainline Magic Orchestra y Mediocre.n