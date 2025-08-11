El balance del octavo "Prestoso Fest" en Cangas del Narcea: "Un éxito que recordar y celebrar"

"Un éxito que recordar y celebrar". Es el balance de los organizadores del Prestoso Fest, el festival de música independiente que tomó Cangas del Narcea entre el jueves y el sábado y por el que pasaron nada menos que 5.500 personas sumando la asistencia a todas las actividades programadas durante tres "intensas" jornadas.

"Se afirmó en el último Observatorio de la Cultura: el Prestoso Fest es una de las citas más singulares de toda la geografía festivalera nacional. Y se ha vuelto a confirmar con una VIII edición que ha contado con la presencia de 5.500 asistentes entre todas las actividades programadas", señalan los promotores de esta cita singular que apuesta por la música independiente y por dar a conocer el Suroccidente asturiano. En este sentido, se muestran convencidos de que el Prestoso sigue siendo «una de las citas festivaleras más singulares de toda nuestra geografía», pues no solo ofrece música, sino la posibilidad de conocer la cultura de Cangas y su comarca. Las actividades complementarias, que cubrieron todas sus plazas, incluyeron rutas, catas y encuentros con artesanos.

Comodidad

La organización deja claro que "todo en Prestoso Fest está pensado para disfrutar con comodidad y las expectativas se han cumplido en 2025". En este sentido, subrayan que la cita "se ha vuelto a confirmar como el festival perfecto para quien quiere huir del calor y las aglomeraciones", además de mantener su "compromiso firme con el Suroccidente". Por ello destacan el hecho de que los vecinos empiecen a reconocer la "cita como propia" y a valorar "el impulso económico que aporta a la zona".

En lo musical, aplauden la calidad de los DJ y de las veinte bandas internacionales, nacionales y locales que han amenizado el Prestoso, tanto en el escenario central de Las Barzaniellas como en el Escenario Momentos Alhambra, en el patio del Ayuntamiento, donde se vivió uno de los instantes estelares de esta edición: la actuación de Rodrigo Cuevas como DJ Volantazu y su recreación de la procesión de "El Jefe". "La comunión con el público fue total y la fiesta épica", señala la organización