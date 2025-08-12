De Cándido Puente a Rodrigo Cuevas o la historia de cómo la silla de "El Jefe" volvió a salir en procesión tres décadas después

Cangas del Narcea rememoró el sábado, de la mano del Prestoso Fest, uno de los acontecimientos más singulares del pasado festivo de la localidad: la procesión pagana de "El Jefe" que durante casi una década recorrió las calles de la villa tras la Descarga. De manera totalmente espontánea y al final de la actuación se propuso al músico Rodrigo Cuevas, que actuó en el vermú musical celebrado en el patio del Ayuntamiento, subir a la silla en la que se sentaba Cándido Puente y que la Sociedad de Artesanos aún guarda con cariño.

"Fue un momento espontáneo que sirvió para reivindicar la figura de 'El Jefe', muy respetada en Cangas", precisan desde la organización del Prestoso. Por eso, se quisieron respetar los límites y en ningún momento se salió a la calle, solo se porteó a Cuevas dentro de los muros del palacio del Conde Toreno. Entre los ocho porteadores del polifacético músico, que desconocía la tradición, también estuvieron integrantes de la Sociedad de Artesanos, que participaron en un momento muy especial y comentado.

Cuenta José Luis Rodríguez-Mera, cangués y uno de los organizadores del Prestoso, que todo fue sobre la marcha en plena actuación en el denominado Escenario Momentos Alhambra, del patio del Ayuntamiento. "Preparando cosas en medio del vermú encontramos la silla y se nos ocurrió plantearlo. Rodrigo nos dijo que sí y lo subimos. Durante ese rato de procesión se pinchó música solemne por lo significativo del momento", relata. Cuenta además que el propio músico bajó emocionado y se abrazó a los ocho porteadores que hicieron posible un instante tan mágico.

Más allá de la anécdota, el momento sirve para recordar la histórica "Procesión del Jefe" y a su protagonista, el comerciante Cándido Puente, fallecido en 2024. Puente fue presidente de la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen, entre 1981 y 1989 y se le atribuye el impulso que vivieron en esa época los festejos y la popular Descarga. Fue en 1982, en plena euforia tras la tirada, cuando sus compañeros de batallas subieron a Puente a una silla colocada sobre un tablero y empezaron a pasearlo por Cangas. Aquello se consolidó y creció con los años, convirtiéndose en una tradición muy esperada.

Sin embargo, de la misma manera que empezó se terminó. La última "Procesión del Jefe" fue en 1991, cuando Puente anunció su retirada. Alegando "cansancio y razones familiares", Puente se retiró y volvió a su vida reservada como gerente de una mueblería de la villa. Desde entonces los atributos de "El Jefe", tanto la silla como la corona de papel, la capa y la caña que usaba de bastón, han quedado custodiados por la Sociedad de Artesanos como recuerdo de una procesión tan insólita como añorada por los cangueses.