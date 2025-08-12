Temible incendio en Cangas del Narcea, con dos pueblos y el santuario de El Acebo en riesgo: "Esto mete miedo"

El frente de fuego avanza con rapidez por el viento y la gran cantidad de humo dificulta las labores de extinción

El Principado ha elevado el nivel de emergencia por incendios forestales

Las llamas avanzan sobre Villarín de Limés.

Las llamas avanzan sobre Villarín de Limés.

T. Cascudo

Cangas del Narcea

Cangas del Narcea está en vilo por un incendio declarado en torno a las cuatro de la tarde en la zona entre Limés y Fonceca, a unos diez minutos de la capital canguesa, desde donde se ve la columna de humo. Las llamas están próximas a los pueblos de Villarín de Limés y Puenticiella, por lo que no se descarta que haya que hacer desalojos en caso de que no se controle la situación. "Esto mete miedo", señalan los vecinos que están en la zona, que dan cuenta de la situación angustiosa que se está viviendo sobre el terreno. Igualmente, los bomberos están intentando proteger El Acebo, uno de los santuarios de Asturias más emblemáticos.

Los equipos de emergencias están desplegados en la zona para intentar frenar las llamas. Los vecinos empezaron a percibir mucho humo e inicialmente se pensó que pudiera proceder de los incendios que asolan la vecina provincia de León, sin embargo, se trata de un nuevo incendio de importantes dimensiones. "La cosa pinta fea", repiten los vecinos.

Según ha podido confirmar este diario, el frente de llamas avanza con rapidez por el viento, que se suma a una jornada calurosa con más de 30 grados en Cangas del Narcea. Igualmente, la gran cantidad de humo generada por el fuego dificulta enormemente la presencia terrestre de los medios de extinción.

Dada la situación del incendio de Cangas, que se suma a otros declarados en la región, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado el paso a Situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA). "En este nivel se enmarcan emergencias derivadas por uno o varios incendios forestales que por su evolución puedan afectar levemente a población", aclaran desde el 112.

Piden ayuda al Ministerio

En estos momentos trabajan en las labores de extinción dos helicópteros de Bomberos del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado Asturias), más de una decena de efectivos de bomberos, dos empresas forestales y el Jefe de Zona. Además, se ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) la movilización de recursos de apoyo dado que los asignados a esta comunidad estaban participando en las labores de extinción de los incendios declarados en Galicia y Castilla y León.

El INFOPA, explican desde el 112, "permanecía activado en fase de emergencia en Situación 0 desde el pasado 4 de agosto dadas las condiciones meteorológicas y la simultaneidad de incendios forestales".

