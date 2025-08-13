En la zona cero del incendio de El Acebo, donde "no se puede respirar" y el temor persiste: "Estábamos rodeados de fuego"

Pese a la relativa -o, más bien, tensa- calma de las primeras horas, hacia el mediodía las zonas calientes volvieron a desprender un fuerte humo. De nuevo, la incertidumbre en el corazón de los vecinos de varios pueblos de Cangas del Narcea, tras una tarde y una madrugada en vilo por el fuego que se acercó a sus casas y asedió el emblemático santuario de El Acebo.

Marta Velasco, de Fonceca, en la parroquia de Limés, fue incapaz de entrar al pueblo debido a los cortes de la Guardia Civil: “Es imposible respirar, está lleno de humo”, explicaba Velasco, quien aún temía por las casas pese a que el incendio se dio por estabilizado a lo largo de la mañana. “Ayer el fuego entró hasta la puerta de las cuadras, si cambia un poco el viento vamos a volver a pasarlo mal”, vaticinaba en la mañana de este miércoles.

Rodeados por las llamas

Fonceca, junto a Castro de Limes y Cobos, fueron las localidades que más peligraron. “Estábamos rodeados de fuego”, lamentaban en la zona esta mañana. Cerca de allí, en las inmediaciones del santuario de El Acebo, José Manuel del Río relataba lo vivido como un “infierno”: “Fue en cuestión de segundos, cambió el viento y se llenó de humo”.

Porque lo peor, tanto ayer como hoy, sigue siendo, según los vecinos de la zona, el denso humo que se respira en la comarca. “Los bomberos llegaron rápido, pero decidí quedarme por aquí para echar una mano con las mangueras”, cuenta del Río, al tiempo que confía en que todas las zonas aún calientes no se reactiven: “Hace otra vez muchísimo calor y sol”.

Ese es el temor en El Acebo y alrededores, donde efectivos de bomberos permanecen desplegados para terminar de controlar la situación y con el deseo de no encontrarse con el contratiempo del viento, que reavivó durante la madrugada las llamas.

El frente más preocupante, ahora en Genestoso

Sin embargo, la preocupación se trasladó este mediodía a otro punto de Cangas del Narcea, en Genestoso. Un incendio proveniente de la comarca leonesa de Laciana, concretamente de Orallo, saltó la frontera astur-leonesa y se ha expandido ya en tierras canguesas.

En ese frente es donde se concentran ahora los mayores recursos de extinción, con el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Unidad Militar de Emergencias (UME), a quien ha solicitado apoyo el Principado, uniendo esfuerzos.