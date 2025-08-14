Alerta por el incendio que llegó a Asturias desde León: las llamas se descontrolan y el Rey se preocupa por la situación

El fuego de Genestoso, que llegó a tierras asturianas procedente de Orallo (León), es ya el gran foco de preocupación de los incendios en Asturias. La situación se ha descontrolado a lo largo de la mañana de este jueves por acción del viento y, aunque el fuego estaba en zona de monte alto, los servicios de extinción no han podido contenerlo del todo y se ha complicado por completo el objetivo de que no pase a una masa de vegetación seca que facilita su avance.

Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) redoblan esfuerzos, ya con el apoyo de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Tineo. Igualmente, en el dispositivo hay efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), aunque con labores en zonas más bajas y sin acceder al monte alto, puesto que centran su competencia en la protección de poblaciones frente a las llamas. A ellos se suman empresas forestales y, al otro lado de la frontera, el despliegue de medios de Castilla y León, con los que mantiene coordinación el SEPA.

El viento es el gran enemigo de la jornada, al que hay que sumar que durante parte de la mañana no pudieron contar con apoyo aéreo al no poder despegar los helicópteros por meteorología adversa, principalmente niebla. Finalmente, han podido desbloquear la aeronave con base en Ibias, que ya está sobrevolando el incendio de Genestoso en labores de extinción.

La labor de los bomberos de Asturias se centró en un primer momento en intentar evitar que las llamas traspasasen un riachuelo y alcanzase la zona forestal crítica, algo que se ha tornado en poco menos que imposible ante las condiciones en la zona. Ahora el dispositivo ha trabajado en replantear la estrategia con el objetivo primordial de proteger la población de Genestoso, aunque, si bien, esta localidad tiene un cinturón de prados verdes a su alrededor que lo aleja del arbolado.

La jornada de hoy puede ser clave para intentar estabilizar o controlar el incendio, toda vez que se mira con temor el día de mañana, para el que las previsiones anuncian calor extremo, que rondará los 40 grados en esa zona. El presidente del Principado, Adrián Barbón, sigue “con preocupación” la evolución de los incendios en Asturias. “Toda la región estará mañana en alerta”, advirtió Barbón, que se acercó al Centro de Crisis de La Morgal para informarse.

Llamada del Rey

La situación en Asturias ya tiene calado nacional, en un momento en el que los fuegos acechan en varias comunidades autónomas. El Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, ha llamado a Barbón para interesarse por los incendios asturianos, trasladándole su “reconocimiento a todas las personas que están trabajando contra los fuegos”.

Es precisamente la meteorología, señalan desde el Principado, la que hace que Asturias continúe en nivel 2 de emergencia, lo que permite movilizar a medios tanto regionales como nacionales, como es el caso de la Unidad Militar de Emergencia (UME). Es el foco que ahora mismo más preocupa y en el que los efectivos tratan de evitar el avance del fuego hacia una zona especialmente seca que podría avivar las llamas.

El SEPA, por su parte, informó esta mañana de los incendios vigentes en la región. A primera hora de este jueves, se contabilizaban en Asturias 9 incendios forestales en siete concejos: Allande, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Coaña y Quirós. De los cuales había dos incendios activos, dos controlados y cinco en revisión por parte de la guardería de Medio Natural del Principado de Asturias. Los dos incendios activos son el ya citado de Genestoso y el de Bezanes, en Caso.