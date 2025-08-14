Las historias de los vecinos que no podían entrar en sus pueblos y se lanzaron a ayudar: "El fuego entró hasta las cuadras"

Pese a la relativa –o, más bien, tensa– calma de las primeras horas de ayer, hacia el mediodía las zonas calientes volvieron a desprender un fuerte humo. De nuevo, la incertidumbre se instaló en el corazón de los vecinos de varios pueblos de Cangas del Narcea, tras una tarde y una madrugada en vilo por el fuego que se acercó a sus casas y asedió el emblemático santuario del Acebo.

Marta Velasco, de Fonceca, en la parroquia de Limés, fue incapaz de entrar al pueblo debido a los cortes de la Guardia Civil: "Es imposible respirar, está lleno de humo", explicaba Velasco, quien aún temía por las casas pese a que el incendio se dio por estabilizado a lo largo de la mañana. "El martes, el fuego entró hasta la puerta de las cuadras; si cambia un poco el viento, vamos a volver a pasarlo mal", vaticinaba ayer.

Fonceca, junto a Castro de Limes y Cobos, fueron las localidades que más peligraron. "Estábamos rodeados de fuego", rememoraban ayer. Cerca de allí, en las inmediaciones del santuario del Acebo, José Manuel del Río relataba lo vivido como un "infierno": "Fue en cuestión de segundos, cambió el viento y se llenó de humo". A primera hora de la madrugada de ayer, la situación parecía estar estabilizada, pero el viento lo complicó todo. "Hacia las 4:00 horas, subimos hasta Fonceca para intentar ayudar" comenta el vecino de Linares Miguel García, quien vio como en cuestión de una hora el fuego devoró gran parte de la montaña: "De los miradores que dan a la ermita no queda ni uno", lamentó. Junto a él, los hermanos José y Pelayo Menéndez describían la voracidad de las llamas: "De madrugada, el viento era lo peor, hizo un cambio y se volvió incontrolable". Aun cuando las llamas se dieron por controladas, la inquietud seguía latente. Los vecinos coincidían en que la noche anterior había dejado claro lo frágil que podía ser la calma en El Acebo y sus aldeas.