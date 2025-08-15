Los incendios, desbocados a la puerta del día que llegará a los 41 grados: el fuego corre sin control en Genestoso

Día crítico en Genestoso. El fuego que llegó a tierras asturianas procedente de Orallo (León), es ya el gran foco de preocupación de los incendios en Asturias. La situación se descontroló a lo largo de la mañana de ayer por acción del viento y, aunque el fuego estaba en zona de monte alto, los servicios de extinción no pudieron contenerlo, pasando a una masa de vegetación que facilitó su avance, aunque la población no corrió peligro.

Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) redoblaron esfuerzos y lo hicieron con el apoyo de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Tineo, a las que se sumaron durante la tarde efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para tratar de hacer un cortafuegos que evitase el avance de las llamas ante las previsiones de calor extremo que hay para el día de hoy.

Ayer, el viento fue el gran enemigo de la jornada, al que se le sumó que, durante parte de la mañana, los equipos de extinción no pudieron contar con apoyo aéreo al no poder despegar los helicópteros por meteorología adversa, principalmente niebla. Finalmente, hacia media mañana la aeronave con base en Ibias, pudo sobrevolar el incendio de Genestoso ayudando, sin éxito, en las tareas de extinción.

La labor de los bomberos de Asturias se centró en un primer momento en intentar evitar que las llamas traspasasen un riachuelo y alcanzase la zona forestal crítica, algo que fue imposible ante las condiciones en la zona. Con el monte ya copado, los efectivos decidieron replantear la estrategia con el objetivo primordial de proteger la población de Genestoso, aunque la localidad estuvo en todo momento a salvo, gracias, en parte, a un cinturón de prados verdes que lo aleja del arbolado.

Durante la noche, los efectivos continuaban combatiendo las llamas y mirando con temor el día de hoy, para el que las previsiones anuncian calor extremo, que rondará los 40 grados en esa zona.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, siguió "con preocupación" la evolución de los incendios en Asturias. "Toda la región estará el viernes en alerta", advirtió Barbón, que se acercó al Centro de Crisis de La Morgal en la mañana de ayer para informarse.

Es precisamente la meteorología, señalan desde el Principado, la que hace que Asturias continúe en nivel 2 de emergencia, lo que permite movilizar a medios tanto regionales como nacionales, como es el caso de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

La situación en Asturias ya tiene calado nacional, en un momento en el que los fuegos acechan en varias comunidades autónomas. El Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, llamó en el día de ayer a Barbón para interesarse por los incendios asturianos, trasladándole su "reconocimiento a todas las personas que están trabajando contra los fuegos".

El SEPA, por su parte, informó de los incendios vigentes en la región. Al cierre de esta edición había en el Principado diez incendios forestales. Dos de ellos activos: en Genestoso y en Bezanes (Caso), este último originado el pasado martes por un rayo. El resto de focos estaban controlados o estabilizados por lo que no revestían gravedad.

Desde el Ayuntamiento de Cangas del Narcea se informó a sus vecinos de la situación que están atravesando en sus montes. Ante la complicación en la sierra de Genestoso, Sorrodiles y Llamera se a causa del viento y sabiendo que los termómetros hoy jugarán en contra el consistorio pide "que se extreme la precaución en el resto de zonas". De esta forma, desde ayer quedan prohibidos los trabajos mecánicos, voladores o fuegos que puedan originar nuevos focos que obliguen a dividir las fuerzas de extinción que "están trabajando sin descanso por el bien de la población": "Necesitamos a todos los medios en esa zona".

El última hora de ayer, el consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, advirtió de otra de las preocupaciones que tendrán en el día de hoy: un incendio en Anllares, en la provincia de León, corre el riesgo de entrar al Principado. "En esa zona ya hay efectivos prevenidos aunque la competencia, de momento, es de los medios de Castilla y León".

Las últimas horas del día fueron "críticas". Todos los efectivos se volcaron en la contingencia de las llamas y en salvaguardar la seguridad de los vecinos. "Tenemos que pensar también en la seguridad de los trabajadores por eso estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance", subrayó Calvo tras la última reunión del día de ayer en el puesto de mando de Cangas del Narcea.