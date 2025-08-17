Los vecinos de Sonande y Llamera, en Cangas del Narcea, se niegan a desalojar: "Hay que usar el sentido común"

A primera hora de ayer, una fina línea naranja bordaba las montañas de El Cabril. El color se reavivaba y el humo se ennegrecía cada vez que las llamas cogían nueva vegetación. "Va a quemar toda la ladera", decía, con tranquilidad, Bernardino López, observando el fuego desde un banco, junto a su casa de Sonande (Cangas del Narcea). Es uno de los tres pueblos en los que se hizo un desalojo voluntario y preventivo (los otros dos son Llamera y Genestoso). Tan solo cuatro vecinos acudieron a la llamada.

Al resto de habitantes los salva un cinturón de prados verdes. También la orografía y el viento, que si bien hacía que el fuego corriese más rápido, como compensación expulsaba el humo del pueblo. "Mientras el humo siga yéndose hacia arriba, en casa no corremos peligro", aseguraba José López, otro vecino.

De Sonande nadie se movió. Por "innecesario" y por logística: el ganado, los animales o las personas de movilidad reducida cuyo desplazamiento hasta Cangas del Narcea hubiese sido una odisea. "De momento, no es necesario, tenemos que usar el sentido común y si vemos que realmente corremos peligro, nos iremos", explicaba Victorina Fernández. Una estampa, la del fuego, que, si bien era lejana, también era nítida: "Está todo seco, y prende solo", comentaba Miguel Desonande.

Un miembro de BRIF Tineo, descansando exhausto, ayer, en el incendio de Genestoso. | BRIF TINEO

Mientras tanto, en la cumbre, "están, literalmente, jugándose la vida". El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, resumía ayer así la labor de los equipos de extinción, que llevan cuatro días trabajando sin descanso. Un periodo "muy complicado" en el que el fuego no ha dado tregua colándose, desde León, por distintos puntos de la región.

Un foco, el de Genestoso, que se ha convertido en el más difícil de combatir. "El cansancio se siente en cada músculo, pero seguimos adelante porque proteger vidas, hogares y naturaleza lo vale todo", aseguran algunos de los efectivos que estuvieron en ese frente cangués que prendió como la pólvora durante varios kilómetros de monte. "Hoy [por ayer] ha sido un día durísimo", comentaron.

Las llamas, que inicialmente se concentraron en el pueblo de Genestoso, acecharon durante la madrugada de ayer a las localidades de Sonande y Llamera, a cuyos vecinos se les ofreció un desalojo preventivo. Como se ha dicho, solo lo aceptaron cuatro personas, que pasaron la noche en casas de familiares en Cangas del Narcea. El resto permanecieron en sus viviendas, viendo el fuego correr frente a sus ojos.

En medio de la incertidumbre y el cansancio, lo único que permanece firme es la determinación de quienes luchan contra las llamas y la serenidad con que los vecinos afrontan una amenaza que avanza con rapidez. La resistencia de unos y la prudencia de otros se entrelazan en un mismo objetivo: proteger la vida y el territorio. Mientras el fuego sigue marcando el pulso de estas jornadas, Cangas del Narcea se aferra a la esperanza de que el esfuerzo colectivo logre doblegarlo.