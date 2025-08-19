¿Qué hace en Cangas del Narcea David Janer (más conocido como Águila Roja)?

El actor David Janer, conocido por el gran público por su inolvidable papel como héroe de la serie "Águila Roja", ha pasado unos días por Cangas del Narcea e Ibias. Sin embargo, su viaje no está relacionado con la interpretación, sino con el vino. Aunque esta faceta es menos conocida, Janer es sumiller y desde el año pasado presenta el programa "Enológica", una serie documental que recorre la cultura vitivinícola española y que se puede ver en Prime Video y Filmin. Después de una exitosa primera temporada, la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vino de Cangas ha llamado la atención del equipo de Janer.

El Museo del Vino de Cangas fue la primera parada del equipo de Konsak Producciones, que se ocupa de la producción de la serie. Así lo desveló su responsable, Ana Díaz, que tuvo el placer de conocer a Janer y contarle los secretos de este equipamiento museístico. "El Museo fue su primera parada. Me comentó que no conocía los vinos de Cangas y que tenía mucho interés", relata Díaz.

Lalo Méndez con David Janer en el viñedo de Siluvio, en Ibias. / R. T. C.

Tras adentrarse en el Museo de Santiso, el equipo fue a conocer y a grabar las bodegas Monasterio de Corias, La Verdea y Siluvio, en Ibias. En esta última su responsable, Lalo Méndez, da cuenta de lo agradable del encuentro con Janer y de su gran conocimiento sobre vinos.

Janer, que tras su éxito en la televisión se licenció en Filosofía y estudio sumillería, debutó el año pasado como presentador de la serie "Enológica". La primera edición contó con seis capítulos y se planteó como "un viaje por la fascinante cultura vinícola de España".

Según se puede leer en Amazon Prime en cada capítulo se cuentan "las historias, tradiciones y secretos que hacen del vino una auténtica obra de arte, descubriendo la pasión y el legado que hay detrás de cada copa". El primer capítulo fue un recorrido por La Rioja y el País Vasco y, muy pronto, el vino de Asturias se podrá ver en "Enológica".