El brote de gastroenteritis de Cangas no fue causado por el agua: estos son los datos de la analítica

El Ayuntamiento de Cangas ha hecho públicos hoy los resultados de los análisis efectuados en el agua que abastece a la población y concluye que no es el agente causante del brote de gastroenteritis detectado la semana pasada. Por esta razón, el Gobierno cangués pide al Principado premura en localizar el verdadero foco. "Por prudencia y responsabilidad solicitamos a la empresa las analíticas. Nos extrañaba que el agua fuese el origen de este brote. Con estos resultados en la mano, rogamos a la Consejería de Salud premura en la detección del origen de este brote para adoptar las medidas oportunas de prevención", señaló el edil de Sanidad, Víctor Fernández.

El Gobierno cangués explica que "tras la alarma generada, se procedió a la toma de muestras en el depósito y en la red de distribución de agua de Cangas del Narcea para enviarlas al laboratorio". Sin embargo, "los boletines analíticos de los ensayos confirman que el agua es apta para el consumo humano, así como la ausencia de coliformes totales, E-coli, enterococos intestinales y aeróbicos mesófilos". Esta situación se repite en las analíticas realizadas a las 48 y a las 72 horas.

Agua embotellada

Con todo, el Servicio Municipal de Aguas concluye que el agua no es la culpa del brote, contradiciendo a la Consejería de Salud, que, en las primeras horas, indicó que era altamente probable que el agente causante de esta infección digestiva fuera un norovirus, presente en el agua. En este sentido, se recomendó la ingesta de agua embotellada.

El brote de Cangas provocó alrededor de doscientos afectados aunque, si bien aclaró la consejera de Salud, Concepción Saavedra, todos los casos habían sido leves, a excepción de un ingreso. "Suele tener un inicio muy explosivo y al mismo tiempo la recuperación es muy rápida", señaló la Consejera sobre el norovirus.