De Grecia a Genestoso para luchar contra el fuego: llega un contingente de 21 bomberos griegos al concejo

Cangas del Narcea recibe esta noche a un equipo de 21 bomberos procedentes de Grecia. Según la información facilitada por el Ayuntamiento cangués su cometido inicial será realizar "labores de vigilancia y control en las zonas quemadas del fuego de Genestoso". Desde el Principado confirman que este equipo forma parte del refuerzo solicitado al Gobierno central para la lucha contra el fuego.

La veintena de efectivos llegará esta noche, en torno a las 22:00 horas, al aeropuerto de Santiago del Monte, desde donde se desplazarán al Suroccidente. Está previsto que se alojen en el colegio Alejandro Casona, en pleno centro de Cangas. Es la razón por la que el consistorio cangués ha ordenado habilitar el centro con literas para dar cobijo a este equipo de profesionales que llegan para evitar que el fuego avance en Genestoso.

Cabe recordar que en la zona de Genestoso no solo están trabajando profesionales del cuerpo de bomberos, sino que un grupo de vecinos y cazadores están colaborando en abrir cortafuegos. Uno de ellos, en una zona de difícil acceso, se está realizando de forma manual.