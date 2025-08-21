Habla el alcalde de Cangas del Narcea tras una semana de lucha contra el fuego: "Se pudo haber hecho más"

Cangas del Narcea acaba de cumplir una semana intensa de lucha contra el fuego. Pendiente aún del dato exacto de hectáreas quemadas, su alcalde, el popular José Luis Fontaniella, atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hacer un repaso a lo sucedido estos días.

¿Cómo está la cosa?

Aún tenemos fuego encima de Genestoso, arriba de la montaña y lo que se está haciendo es una zanja a mano, pues no pueden entrar máquinas, a modo de cortafuegos. Ahí están trabajando un grupo de bomberos, cazadores y vecinos; ecologistas no hay ninguno, que quede claro. Además, se va a hacer otra zanja a máquina en la zona que da hacia el valle de Xunqueiras, encima del pueblo de Parada.

¿Cómo están los ánimos?

Más tranquilos porque el incendio de Llamera ya no tiene llama y porque en Genestoso solo queda ese y está bajo control. Queda allí un equipo de bomberos haciendo labores de vigilancia y extinción en caso de que puedan reproducirse, aunque es ya menos probable.

¿Cuánto duele a un alcalde ver arder su concejo?

Es una catástrofe, un desastre. Que esté el monte guapo y las fincas trabajadas lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, y, de repente, en una semana todo eso cambia años de historia. Va a llevar mucho tiempo que vuelva a estar como antes.

Los vecinos de Genestoso denuncian que el monte está abandonado y nadie hace nada. ¿Lo comparte?

Lo comparto yo y lo comparte todo el mundo. Es lamentable y muy triste escuchar al representante de nuestra Comunidad Autónoma presumir de que es el año que más dinero se da a los ayuntamientos para las fajas forestales. Será la mayor cuantía, pero, aunque des más dinero, todo subió. Entonces si subes un 10% la inversión, pero el coste del servicio subió un 50%, hay un 40% menos que se está invirtiendo. Con el dinero que hay ahora mismo, es posible que se esté desbrozando menos que otros años y me enfada que presuma y trate de engañar afirmando una cosa que no es real como todo el mundo sabe. Cuando subes a un pueblo como Genestoso y un señor de 70 años te dice que no se está invirtiendo en el monte, esa es la realidad, pero hay presidentes del gobierno que no viven la realidad. Y no se puede decir que no hay recursos, porque estamos viendo cómo se van recursos a cosas que son menores. Hay que escuchar a la gente y no creer desde una oficina en Oviedo que estás haciendo un gran trabajo. Estoy convencido de que yo hice todo lo que estaba en mi mano para ayudar a mis vecinos, no sé si el presidente del Gobierno de Asturias podría decir lo mismo.

¿Cuánto recibe Cangas para fajas forestales?

En torno a 270.000 euros, pero el Ayuntamiento pone otros tantos adicionales. Debería caerle la cara de vergüenza a quien maneja 6.000 millones en el Principado que un ayuntamiento tenga que poner tanto como la comunidad autónoma cuando resulta que el tema de la protección de incendios no tendría que ser ni competencia nuestra. Dice que esto es culpa de León, cuando a León lo dejaron sin apoyo desde el Ministerio. Ahora resulta que apoyamos a León, pero hasta ahora ¿qué estuvimos haciendo? Esperando a que entraran los fuegos a Asturias.

¿Se debió actuar antes?

Todo el mundo veía venir los incendios de León. Y ahora los hidroaviones están en Degaña, cuando no vimos un puñetero hidroavión en Genestoso. Y hasta ahora ¿dónde estuvieron?

¿Cree que hubo falta de medios?

Creo que se pudo haber hecho más. A lo mejor tuvimos que esforzarnos más para que no entraran los fuegos y no esperar a que llegaran. No puedo decir bajo ningún concepto que los bomberos de Asturias no se esforzaron, que se esforzaron. No puedo decir que quien vino con los helicópteros no se esforzara, que se esforzó. No puedo decir que el consejero de turno no se esforzara, que se esforzó. Se esforzaron cuando tuvimos aquí el fuego, pero quizás pudo haberse acotado en tiempo y forma, haber apoyado a la Comunidad Autónoma vecina, y haber hecho medidas preventivas durante el invierno. Pero bueno, eso tocará analizarlo más en profundidad en su momento. Ahora el daño está hecho, es más, aún están peleando para que no sea superior. Pero me duele que el presidente tire contra el Partido Popular de Asturias porque, según dice, votó en contra de unos presupuestos donde había más dinero que nunca en prevención. Me parece lamentable eso.

Decía al principio que no hay ecologistas ayudando en la extinción y sí ganaderos. Explíquese.

Mira. Cuando los bomberos no pudieron entrar al pueblo de Fonceca, fueron los ganaderos quienes con sus tractores y sus cubas lograron que el pueblo no se quemara. Pero no solo eso. Ángel, por ejemplo, que es uno de los afectados de Fonceca estaba ayudando a Genestoso con su tractor y su cuba regando carretera abajo para que no subiera el fuego. A Ángel, ese tiempo, no se lo paga nadie. Lo está haciendo por ayudar a sus vecinos y amigos de Genestoso. Pongo como ejemplo a Ángel como puedo ponerte más. Y cuando todavía no se apagó el fuego y lees que los grupos ecologistas piden castigar a los ganaderos pidiendo que los terrenos quemados no reciban ayudas de la PAC, no solo me parece injusto sino que yo creo que las administraciones deberían de hacer una reflexión y hacer recortes a esa gente, que muchas veces tienen una financiación pública. Deberían dedicar ese dinero a la prevención y a la extinción. Cuando hago una cosa o me ayudan o prefiero que no me molesten y aquí están molestando.

¿Son los ganaderos los grandes damnificados del fuego de Cangas?

Por supuesto. Primero de todo quiero decir que está claro que los incendios no los ocasionaron ganaderos.

¿Hay ya un culpable?

Un incendio fue ocasionado por un rayo en León y luego hay otra persona que quemó en Cangas que no tiene que ver con la ganadería. Se sabe más o menos en qué entorno está y no es ganadero. Los investigadores están trabajando, pero podrían tener algún nombre. El caso es que los ganaderos no solo trabajaron en la extinción, sino que ahora es su monte, donde comen sus vacas, el que está negro. Se les quemaron los rollos de hierba en los que trabajaron durante el verano y también la hierba que compraron a mayores para reforzar sus explotaciones. Todo está calcinado y ahora los ecologistas pretenden que, cuando empiece a salir la hierba en el monte, se les castigue y no puedan pastar o recibir ayudas. Lo que están pretendiendo los ecologistas es que todo el mundo cierre las explotaciones y que el fuego pase por donde tenga que pasar. Aún no entienden el mundo rural, todo el trabajo que hacen los ganaderos cuidando sus fincas y desbrozando. Si ese dinero lo tuviera que pagar la Administración ¿de cuánto estaríamos hablando?

Y a partir de ahora ¿qué toca?

Primero hay que apagar el incendio del todo y después acompañar a los técnicos de la Consejería para hacer la evaluación de los daños. También hay que ver qué ayudas se destinan a los ganaderos para poder tener forraje para el invierno y acompañarlos. Por último, mostrar nuestra disposición para trabajar en prevención, para que esto no vuelva a ocurrir o, si ocurre, que estemos mejor preparados.