"El análisis del brote aún no ha concluido", contesta Salud al Ayuntamiento de Cangas del Narcea

"El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa con el análisis del brote y una vez esté concluido, como siempre se hace, se remitirá el informe al Ayuntamiento". Es la respuesta de la Consejería de Salud al consistorio cangués que este miércoles urgía premura al Principado en la identificación de las causas del brote de gastroenteritis que padeció la villa y los alrededores, toda vez que se descartó que el agua fuera la causa.

Los análisis del servicio municipal de aguas descartaron problema alguno en el suministro del concejo, despejando la hipótesis inicial planteada por Salud de que el agua fuera el agente que propagó el virus. La analítica no solo dejaron clara que el agua era apta para el consumo en los días del brote, sino que deja claro "la ausencia de coliformes totales, E-coli, enterococos intestinales y aeróbicos mesófilos". El concejal de Sanidad, Víctor Fernández, señaló este miércoles que "con estos resultados en la mano, rogamos a la Consejería de Salud premura en la detección del origen de este brote para adoptar las medidas oportunas de prevención".

Salud confirmó ayer que los casos de afectados han ido remitiendo en los últimos días "como sucede en este tipo de norovirus". La infección provocó alrededor de doscientos afectados, si bien no hubo casos graves.