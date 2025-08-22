Ayuda para Cangas: llega el contingente de bomberos griegos y forraje para las ganaderías afectadas por el fuego

Cangas del Narcea recibió este viernes la llegada de la veintena de bomberos de Grecia, derivados por el Ministerio y que se destinarán al control del incendio de Genestoso. El Ayuntamiento de Cangas los alojó en el colegio Alejandro Casona, dada la imposibilidad de reubicarlos juntos en un equipamiento hotelero. "Bienvenidos y gracias por vuestra ayuda Grecia", señala el consistorio cangués.

No es la única ayuda que llega a Cangas del Narcea, ya que el sindicato Unión Rural Asturiana (URA) ha organizado un envío solidario de alimento para las ganaderías afectadas por el fuego, toda vez que muchas explotaciones se han quedado sin pastos y deben alimentar al ganado con el alimento que tenían guardado para el invierno.

Está previsto que estos días llegue a las localidades de Genestoso y Llamera, en Cangas, así como a Villar de Vildas, en Somiedo. La entidad indica que el envío es posible "gracias a los ganaderos que han donado la ceba, a las cooperativas Campoastur y Valcor y a los camioneros autónomos que se han prestado a los portes".

El presidente de URA, Borja Fernández, explica que de momento se van a enviar estos tres viajes, que se suman a otro enviado la semana pasada. En total, cuenta movilizar unas 100 toneladas de forraje para casi una veintena de ganaderos del Suroccidente.

"Creemos que hará falta más ceba para las próximas semanas, así que en principio se carguen estos tres viajes y la semana que viene otros tres. Están llegando muchas donaciones, así que de momento tenemos ceba de sobra. El tema es ir llevándola a donde haga falta", señala.

Borja Fernández agradece, además de las donaciones, la ayuda de la Consejería y también del Ayuntamiento de Cangas que se encargará de recepcionar los materiales. "Van a recepcionar el forraje en los pueblos y encargarse de que llegue a todo el mundo". señala.