No hay descanso en Genestoso: las llamas vuelven a ser visibles desde el pueblo
"Están siendo tiempos difíciles para los vecinos del pueblo", señala el alcalde cangués José Luis Fontaniella
El fuego no da tregua a los vecinos del pueblo cangués de Genestoso, que han vuelto a pasar una noche de tensión y nervios viendo las llamas acercarse al pueblo. "Están siendo tiempos difíciles para los vecinos del pueblo de Genestoso. Espero que mañana sea un día mejor", señaló en la noche del sábado el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, en sus redes sociales junto a unas imágenes en las que se ven las llamas al fondo del pueblo.
Tras unos días de relativa tranquilidad, con la extinción inicial del fuego que afecta a este pueblo cangués, las llamas han vuelto. El Ayuntamiento de Cangas señaló que los equipos de extinción ya habían alertado de la posibilidad de reproducciones como ha ocurrido. "Esto aún no se ha terminado", señala el consistorio, tras más de una semana de intensa lucha contra los incendios.
Según el último parte del 112-Asturias, fechado el sábado a las 20:30 horas, en el "incendio de Genestoso–Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se ha contado con Bomberos de Asturias y los bomberos procedentes de Grecia, además de tres empresas forestales, un helicóptero de Bomberos de Asturias, así como un helicóptero Lima y un avión anfibio del Ministerio. A lo largo de las próximas horas se espera la llegada de más efectivos de la UME para trabajar en este incendio".
