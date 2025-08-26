Esta es la opinión del actor y sumiller David Janer sobre el Vino de Cangas: "Asturias es mucho más que sidra"

Aunque para muchos David Janer estará para siempre ligado al inolvidable personaje de Gonzalo de Montalvo en la serie "Águila Roja", lo cierto es que el currículum del actor catalán va mucho más allá de la interpretación. Licenciado en Filosofía y experto sumiller, actualmente recorre el país dentro de la serie "Enológica", que va por su segunda temporada. Es la razón que lo ha traído recientemente a Cangas del Narcea y a Ibias, donde ha conocido algunas de las principales bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vino de Cangas. Ya de vuelta en casa, atiende a LA NUEVA ESPAÑA para dar su opinión sobre el producto del Suroccidente.

¿Cómo fue la experiencia en Asturias?

Tengo que reconocer que yo no había estado nunca en Asturias, ni en otros muchos sitios de España. Por tanto, cuando me llegó la posibilidad de hacer este programa por parte de la productora Konsak, uno de los motivos para aceptar, aparte evidentemente del vino, que me apasiona, fue que era una excusa para visitar sitios que solo conocía a través del papel. Cuando me formé como sumiller nos hablaban de Asturias, de la sidra y de la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas, pero lo tocas un poquito en papel o en diapositiva, pero no lo pisas. A mí me gusta pisar los sitios, conocer la gente, la tierra, las uvas. Entonces, fue la excusa perfecta.

Y ¿qué impresión se lleva?

Me enamoré de esa vegetación tan exuberante. Es verdad que tuvimos una sensación agridulce porque estuvimos los días que empezaron a colarse los grandes incendios de León. Incluso en La Verdea, vimos cómo el fuego llegó a pie de viña. Habíamos grabado justo el día antes y estaba todo precioso.

¿Qué nota le pone al vino?

Tenía una pequeña obsesión en conocer las variedades minoritarias, que es algo que me apasiona. El mundo cada vez está más globalizado y antes bebías un Rioja, un Ribera de Duero o un Toro y tenías indicios de lo que podía ser, pero ahora pasa a veces que eres incapaz de decir de dónde es. Dando respuesta a lo que la gente demanda, que son vinos con menos graduación, se van homogeneizando. Digo esto porque los vinos de Asturias tienen esa singularidad. No es que la hayan buscado para adaptarse a las modas, a esa demanda de vinos cada vez menos alcohólicos, sino que sencillamente ellos ya lo tenían. Tanto por el clima como por las propias variedades en sí. Entonces, me interesaba mucho conocerlas y hartarme a probar el albarín negro, el carrasquín, el verdejo negro y el albarín blanco. Los he disfrutado porque son muy singulares. Son vinos que en una cata a ciegas podrías identificar con un poquito más de facilidad y eso está muy bien, están muy ricos. El carrasquín, por ejemplo, me gusto mucho. Así que les pongo buena nota, tanto por conservar la identidad, como por ese resultado final de buen equilibrio entre lo que es el sabor a fruta, a suelo, a hierba seca...con una buena acidez, una buena frescura. Además, maridan bien con la gastronomía local, que es algo que siempre hago, intentar ponerlos a prueba. Y mira que es un vino suavecito, porque son 12 grados y medio en tintos y es difícil encontrarlos, pero aguantaban bien la carne, aguantan muy bien.

La graduación alcohólica es un tema controvertido...

Creo que debería haber mercado para todo. Entiendo que el bodeguero que está haciendo vinos de 16 grados y no los vende, intente adaptarse. A veces el consumidor se suma a una moda y, sin darse cuenta, arrasa con todo lo demás. Entonces yo creo que hay situaciones en las que entra un buen vino potente y otras buscas otro tipo de vino. En España tenemos un abanico de vinos impresionante, desde potentes a vinos más sutiles, unos más elegantes y otros más rústicos y todo es positivo. El vino es como casi cualquier cosa, no deja de ser un objeto cultural y como tal, tú lo puedes usar para bien o para mal. Ya los propios griegos decían que el vino era un fármaco y, en su acepción etimológica, el fármaco es tanto un bálsamo como un veneno, todo depende de la dosis. Entonces, yo defiendo el consumo con moderación. El problema es que no todo el mundo sabe beber; falta un poquito de cultura de cómo beber. El vino no es una bebida para estar ahí dando copa a copa como si fuera un refresco. Tiene un componente de que invita a pausar la vida, que invita a comer, a charlar... Pero bueno, volviendo a Asturias, sí que podríamos decir que está en el abanico de vinos Atlánticos, que son, entre comillas, más fáciles de beber para la inmensa mayoría.

La DOP Vino de Cangas está haciendo un trabajo de difusión, para mostrar el vino fuera del Principado ¿tienen nivel para competir a nivel nacional?

Están al nivel, podrían competir con otras denominaciones. Su fuerza radica en esa parte identitaria. Cada vez más, los amantes del vino van buscando esos vinos que expliquen muy bien la zona en la que se producen y que sean fáciles de entender. En cuanto al marketing, para darse a conocer, quizás "Enológica" les pueda venir bien para la difusión. Es verdad que cuando hablaba con compañeros de que iba a hacer un capítulo en Asturias todos creían que sería sobre la sidra. Asturias es mucho más que la sidra, que la tiene y buena. Esta es una denominación pequeñita, pero debe conocerse. Y espero que con este programa la gente sepa que en Asturias hay vinos muy buenos y además accesibles, tanto a nivel de precio como para beber.Básicamente, el programa es para eso, para difundir la cultura del vino.

¿Le sorprende la acogida que está teniendo la serie?

Tenemos una media de 7 millones y eso se va a ampliar porque se está viendo en varias plataformas. Siempre he sido bastante escéptico en esto, primero porque también es una forma de autoprotegerme en esta profesión, que es muy complicada y nunca se puede saber del todo lo que puede funcionar o no. Evidentemente, esperaba y deseaba que fuera bien, pero no sabía hasta qué nivel.

De las entrevistas realizadas en Cangas ¿alguna idea común?

Primeramente, el amor a la tierra, a su entorno y a la tradición, todo lo que conlleva esa viticultura heroica, que no es fácil. No hablamos de unas viñas en un terreno llano y que se recogen con maquinaria, no. Están ahí plantadas en pequeños minifundios entre el monte, buscando las mejores orientaciones y luchando contra las pendientes, contra la montaña y contra el clima, contra la humedad y lo que conlleva. No es un cultivo fácil y todos incidían un poquito en esto. Por eso, cuando pisas el terreno, valoras más lo te estás bebiendo. Has pisado ese terreno, has visto el tipo de suelo, las piedras, la inclinación, la temperatura, el esfuerzo... y te sabe mucho mejor.

¿Algún vino que le haya sorprendido?

Me sorprendió bastante, en positivo, la variedad del carrasquín. Me gustó especialmente y me he traído unas cuantas botellas.

¿Cuándo empezó a interesarse por el vino y por qué?

La carrera de actor es bastante inconstante. Si te va bien, estás trabajando de forma intensiva, pero, cuando se acaba, se acaba de golpe, de forma abrupta. Puedes tener meses por delante que, a la mayoría, se le hace como una travesía por el desierto. Entonces, en esas travesías por el desierto, yo aprovechaba para estudiar. Me saqué la carrera de Filosofía y cuando acabé, dudé entre hacer el doctorado o buscar otra cosa que me apasionaba, que era el vino. Entonces me formé como sumiller. En casa siempre hemos tenido un poquito esa cultura del vino y, al hacer filosofía, me apasionaba ese vínculo que hay alrededor del vino, tanto a nivel de mitología, de historia... toda esa parte social y cultural. Cuando acabé, busqué la opción de hacer un programa de vino y ahí surgió esta oportunidad con Konsak.

En este recorrido que está haciendo por España supongo que su papel en Águila Roja está muy presente ¿Le molesta que le sigan identificando como Gonzalo de Montalvo?

No, creo que es inevitable. Pero esto es un poco como la temperatura, hay días que está el termómetro disparado y me conoce todo Dios y otros días la temperatura baja y yo intento disfrutar de ambos ambientes. Sí que es verdad que me gustaría hacer otra cosa lo suficientemente fuerte para que se pusiera al mismo nivel que el personaje de Águila Roja, que es recordado con mucho cariño y así lo percibo cuando me reconocen. Cangas del Narcea hubiese sido un buen escenario para la serie.