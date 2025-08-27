El club de tiro La Pólvora, de Cangas: se salvó del fuego de milagro y ahora será sede del campeonato de Asturias

La sede del club de tiro La Pólvora, ubicada en la carretera de Limés a Fonceca, peligró en el incendio que asedió El Acebo hace unos días. Pese a ver quemar todo su entorno, las instalaciones de La Mata resistieron y quedaron intactas. Tal es así que serán la sede, este fin de semana, del Campeonato de Asturias por equipos de tiro al plato en la modalidad de foso universal. Se espera que alrededor de una docena de equipos se desplacen a esta instalación canguesa, una de las cuatro operativas en el Occidente.

"El incendio quemó la vegetación de alrededor, pero el edificio y las máquinas no resultaron afectados, con lo que el campo está operativo. Estamos funcionando con normalidad y la prueba es que acogemos este campeonato", señala el presidente de la entidad, Vicente del Tejo, que repasa para LA NUEVA ESPAÑA la trayectoria de un club que nació en 1990 y que suma 110 socios. De sus primeras instalaciones en Santana, pasaron, en 2003, a las municipales de la carretera de Limés donde llevan más de una década. "Son unas instalaciones relativamente modernas y están muy bien. Tenemos un edificio de casi 300 metros cuadrados y un salón social muy grande", precisa Del Tejo, que es socio fundador, pero lleva una década en el cargo de presidente.

El alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, firmando el convenio con Vicente del Tejo. / R. T. C.

La entidad renovó recientemente el convenio con el Ayuntamiento de Cangas para "el desarrollo y dinamización del tiro al plato en sus diferentes modalidades y el fomento y la promoción de competiciones en el campo de tiro municipal La Mata". Explica Del Tejo que es una ayuda fundamental para poder mantener las instalaciones abiertas y ofrecer formación. En este sentido, agradece la labor de Fernando Fuertes, que es entrenador oficial y socio del club. No solo imparte cursos, sino que asesora a aquellas personas que deseen iniciarse en el deporte.

El club ofrece la posibilidad de practicar tiro al plato con escopeta. Disponen de un foso automático y también de una modalidad denominada Compak Sporting, que "imita la caza". En este sentido, señala el presidente de La Pólvora, que buena parte de los socios son personas aficionadas a la caza. En la actualidad, disponen de una veintena de personas en activo y compitiendo en las diferentes modalidades. "Es verdad que el nivel bajó en los últimos años, pero se podría decir que seguimos en la brecha", resume Del Tejo.