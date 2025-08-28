En marcha las obras en el barrio cangués de Los Nogales, donde está previsto dedicar un rincón a homenajear a los ganaderos

Cangas del Narcea acaba de poner en marcha las obras de reurbanización del paseo de Los Nogales, en la margen izquierda del río Narcea. Con un presupuesto de 50.904,58 euros, el objetivo de esta actuación es "revitalizar un espacio de la villa que se encuentra considerablemente deteriorado como consecuencia del paso del tiempo y la acción de las raíces de los árboles existentes". Además, el consistorio cangués desvela que está previsto colocar en esta zona un monumento que reconozca a los ganaderos y al mundo rural del concejo.

"Es un tributo más que merecido a un sector clave en el desarrollo de nuestro concejo. Hemos sido testigos de su lucha y su entrega por esta tierra, especialmente, estas últimas semanas con motivo de los incendios", señaló el concejal de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, que recordó que la villa cuenta con reconocimientos a actividades clave como la minería o la viticultura.

Sobre las obras en Los Nogales, que tienen un plazo de ejecución de dos meses, está previsto sustituir "el actual pavimento por uno nuevo de hormigón desactivado". Se colocarán nuevas barandillas y se renovará el mobiliario, además de acometer un ensanchamiento del tramo "hacia la plaza en forma de cuarto de luna donde se integrarán las escaleras que resuelven la comunicación entre la cota de la plaza y la del paseo". En esta zona se ubicará el citado homenaje al ganadero.

Vista general de la zona en obras. / R. T. C.

Mejora de los barrios

El consistorio cangués explica que las obras se enmarcan en el Plan de actuación y mejora en las infraestructuras de Cangas del Narcea, "que contempla proyectos tanto en la villa como en la zona rural del concejo. En este plan se encuentran, entre otras, las actuaciones de calle La Fuente y la calle La Esperanza; ambas en marcha".

El edil de Obras defendió la importancia de "remodelar y mejorar los barrios cangueses", una tarea que a su juicio estaba "abandonada desde hace muchos años y que este equipo de gobierno considera necesaria". El concejal anunció también próximas obras de mejora en la calle Díaz Penedela y calle Clarín, así como en la calle Santa Bárbara y el barrio del Fuejo. Y zanjó: "Nos hemos comprometido a mejorar las calles de la villa de Cangas y en eso estamos trabajando".