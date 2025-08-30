Los vecinos de Genestoso aún no respiran tranquilos tras la extinción del incendio: su preocupación ahora es el riesgo de desprendimiento de piedras

El negro tiñe las laderas de las montañas que rodean el pueblo de Genestoso (Cangas del Narcea). Una impactante imagen que solo logra suavizar la presencia de la arboleda y la vegetación verde que surge en las márgenes del río que fluye en la parte baja del pueblo, al lado de la carretera. Después de dos semanas luchando contra elfuego, los vecinos aún no pueden respirar tranquilos. Las llamas y el humo han desaparecido de la localidad, pero su paso les ha dejado la que es ahora su máxima preocupación: el riesgo de desprendimientos en la ladera norte, bajo la que se sitúa la población.

Los vecinos cuentan que el objetivo era evitar por todos los medios que el fuego llegase a esa pendiente ladera situada detrás de las casas, y tras unos días de aparente tranquilidad después de la extinción inicial del fuego, las llamas volvieron a sacudir Genestoso el pasado fin de semana alcanzando su zona más delicada.

Eduardo Rodríguez ante la ladera con riesgo de desprendimientos. / D. Álvarez

“Cuando lleguen las lluvias, con la pendiente que hay y las piedras sueltas tras el fuego nos tememos lo peor, un desprendimiento aquí caería encima de las casas”, señala Eduardo Rodríguez, cuya vivienda está en la parte alta del pueblo.

De hecho, esta fue la principal reivindicación que los vecinos realizaron al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que visitó la localidad la tarde de este viernes y pudo comprobar sobre el terreno el temor vecinal. “Estamos viendo que con determinadas lluvias puede haber riesgo de desprendimiento de piedras”, reconoció y les trasladó que se estudiará realizar una actuación en la zona con urgencia para instalar algún tipo de barrera de contención.

Ayudas a los ganaderos

Marcos también quiso tranquilizar a los ganaderos - hay nueve ganaderías en la localidad – sobre las ayudas de la PAC, asegurándoles que no hay riesgo de que se pierdan “ante la situación de excepcionalidad que han sufrido por este incendio forestal”. Asimismo, les explicó cómo se desarrollarán las ayudas para la adquisición de forraje.

Precisamente, durante la tarde en la localidad se podía ver el trajín de tractores transportando grandes paquetes de paja que ya han empezado a comprar, puesto que el incendio ha arrasado los pastos de montaña donde el ganado aún tendría que permanecer hasta noviembre.

Vecinos de Genestoso transportando los paquetes de paja para el ganado. / D. Álvarez

“Aquí el invierno es muy largo”, asegura el ganadero Eduardo Rodríguez, de un pueblo que está situado a casi 1.200 metros de altitud. Por ello, explica que no pueden comenzar a tirar de las reservas que tenían previstas para hacer frente a los duros meses invernales y ya están proveyéndose de alimento, porque con todo el ganado de vuelta a las cuadras y a las fincas del pueblo ya han tenido que recurrir a él.

2.100 hectáreas calcinadas

Según los datos provisionales que tiene la consejería de Medio Rural, en Cangas del Narcea los fuegos arrasaron 2.100 hectáreas de terreno, de las que 626 eran de superficie pastable lo que obligó a que 323 unidades de ganado mayor tuvieran que ser retiradas de sus zonas de pasto, ahora calcinadas.

Entrada al pueblo de Genestoso con todas las montañas calcinadas a su alrededor. / D. Álvarez

En el caso de Genestoso, prácticamente todo el monte que lo rodea ha sido afectado por las llamas. Algo que los vecinos preveían que pasaría: “Todos sabíamos que si el fuego entraba iba a quemar todo el monte”. La razón que denuncian es la falta de medidas de prevención. Entre ellas señalan no disponer de pistas para el acceso de maquinaria que permitiese abordar el fuego antes de acercarse tanto al núcleo de población o la ausencia de cortafuegos. “Los pueblos están abandonados y se lleva 50 años sin hacer nada en los montes”, denuncian los mayores del lugar que confiesan que nunca antes habían vivido una situación parecida. “Fueron quince días de miedo y puedo decir que nunca tuve miedo a nada”, asegura un vecino a punto de cumplir los 80 años.

Por ello, otra de sus peticiones al gobierno es que se dote al monte de alguna pista de acceso para que los equipos de extinción puedan llegar con sus equipos y actuar frente al fuego. De hecho, creen que si existiera la infraestructura este fuego, que provenía de la provincia de León (se inició en las inmediaciones de la localidad de Orallo, en Villablino), no habría llegado hasta la puerta de sus casas. Asimismo, consideran indispensable crear un pozo de agua en la parte alta de la localidad, donde además disponen de un manantial.

Temporada turística perdida

En Genestoso no solo hay ganadería, también hay un hotel rural que ya da por perdida esta temporada. No obstante, después de todo lo vivido se quedan con que no han sufrido ninguna pérdida personal ni material y con la confianza en la capacidad de regeneración de la naturaleza para volver a ver todo su monte verde de nuevo. “Teníamos gente alojada que decidió marcharse cuando llegó el incendio y tuvimos cancelaciones, pero también hay gente que mantiene su reserva”, cuenta Carlos Fernández, que este mes de agosto cumplió 28 años desde que fundó el hotel.

Carlos Fernández ante su hotel con la vista a los montes quemados. / D. Álvarez

Una visión positiva que comparten el resto de vecinos, que valoran la suerte de haber podido salir de la catástrofe sin daños personales ni materiales en la localidad, a pesar del miedo que sintieron y de lo desolador que se muestra el paisaje ante sus ojos cada jornada. En este sentido, agradecen la labor de los equipos de extinción para proteger Genestoso.