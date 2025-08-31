El Acebo, en Cangas del Narcea, inicia la cuenta atrás para su día grande: el obispo emérito Atilano Rodríguez inaugurará el primer año santo del santuario

El santuario del Acebo en Cangas del Narcea se convirtió este sábado en punto de encuentro con motivo del inicio de la novena en honor a la Virgen del Acebo. Por la carretera de acceso se podían ver a los primeros peregrinos que subían caminando, una tradición que se cumple especialmente estos días y, sobre todo, el próximo 8 de septiembre. Entre los caminantes, destacaban los integrantes de la asociación cultural de personas mayores "San Juan Bailón", que cada año acuden en procesión portando a su patrón al santuario, donde permanece durante el desarrollo de las novenas.

La procesión de San Juan Bailón en su subida al Acebo.

Una cuenta atrás hasta el día grande en el santuario que este año es aún más especial al inaugurarse su año santo coincidiendo con el 450.º aniversario del primer milagro conocido, el 8 de septiembre de 1575. "Que nos concedan un año santo es como un certificado de autenticidad, nos dice que realmente este santuario es importante y la Iglesia lo respalda, porque esta concesión la firma el Papa", señala el sacerdote Juan José Blanco, que insiste que este sello de autenticidad engloba todo lo que hay en el santuario, como la imagen de la Virgen del Acebo del siglo XIV, que fue restaurada hace unos años para devolverle su aspecto inicial. "Podemos decir que la misma imagen que presenció el primer milagro es la que hoy se puede venerar", ensalza.

Certificado de peregrinación

Con motivo de este año santo, los peregrinos podrán solicitar un certificado de peregrinación al Acebo en la tienda oficial del santuario, el requisito a cumplir es al menos haber completado caminando el trayecto desde Veigalapiedra, es decir, los últimos tres kilómetros. No obstante, se tendrán en cuenta las circunstancias personales de cada solicitante.

El interior de la iglesia minutos antes de la primera novena. / D. Álvarez

Además, la celebración religiosa estará presidida por el obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, que es natural del concejo cangués. Él será el encargado de realizar el rito de apertura del año santo antes del inicio de la misa, que se simbolizará al abrir la puerta trasera de la iglesia por la que entrarán los curas en procesión para oficiar los actos religiosos.

Para ese día, la recuperada Cofradía del Acebo, que se ha refundado por tercera vez y que en 1700 llegó a tener 22.000 miembros, está promoviendo una peregrinación en grupo desde Cangas del Narcea y Juan José Blanco anima a participar, así como a disfrutar de las meriendas o comidas campestres en el entorno de la iglesia. Una tradición que estará marcada este año por el incendio del pasado 12 de agosto, ya que afectó a algunas de las zonas donde se solían situar los manteles, como es el entorno de la emblemática cruz.

Zona de la cruz hasta donde llegó el fuego del incendio del pasado 12 de agosto. / D. Álvarez

"Volcarse ese día viniendo aquí y compartir las meriendas como se hizo toda la vida, es una forma de reparación, de hacer reverdecer esto", alienta el sacerdote, quien el 12 de agosto no dudó en coger un batefuegos y ayudar en las labores de extinción para proteger al santuario de las llamas.

Rehabilitación de la iglesia

Un templo que luce un aspecto renovado. En los últimos meses se ha estado llevando a cabo una obra de reforma exterior, la más importante desde su fundación, que ha supuesto una inversión de 360.000 euros. El principal objetivo de la intervención es proteger al templo frente a la humedad para preservar su conservación, lo que ha supuesto un embellecimiento de sus fachadas y la recuperación de un antiguo cabildo, desaparecido décadas atrás, que este sábado sorprendía a los fieles que acudieron a la novena.

Juan José Blanco ante el santuario del Acebo renovado. / D. Álvarez

A pesar de que aún quedan por completar remates en la edificación y la adecuación del cierre perimetral, las obras se han paralizado temporalmente para facilitar el acceso y el tránsito de las numerosas personas que hasta octubre se esperan en el santuario.