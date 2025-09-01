La huella de los incendios en Cangas del Narcea deja a Fonceca rodeado de terreno quemado: "No nos morimos de milagro"

A los vecinos de Fonceca, en Cangas del Narcea, les costará olvidar lo vivido el pasado 12 de agosto, cuando un virulento incendioasedió la localidad, próxima al santuario del Acebo. Casi tres semanas después, el olor a quemado aún impregna el aire en el pueblo, que está prácticamente rodeado por terreno totalmente calcinado.

El ganadero Ángel Berdasco, con más de 200 cabezas de ganado en Fonceca, cuenta numerosas pérdidas materiales, pero asegura que durante la lucha contra el fuego llegaron a temer por sus vidas. "No nos morimos de milagro, ese día aquí había más opciones de morir que de vivir", subraya.

Recuerda que esa tarde se disponía a ir a desbrozar cuando vio el humo salir en la zona baja de la ladera de la montaña en la que se sitúa Fonceca, sabía que era cuestión de tiempo que llegase al pueblo, porque lo único que los separaba del foco era monte. Dio aviso al 112 a las cuatro y cinco de la tarde y en media hora el fuego ya había llegado. Una rápida propagación motivada por el viento que se registraba aquella tarde en Cangas del Narcea y el intenso calor, por encima de los 31º.

La nave ganadera de Ángel Berdasco en Fonceca rodeada de terreno quemado por el incendio. / D. Álvarez

"Sabíamos que el fuego no iba a parar, pero confiaba en que iba a haber más opciones de defensa, pero no hubo ninguna", relata. Preparó rápidamente el tractor con la cuba y la conectó al pozo del purín para empezar a regar alrededor de la nave ganadera que tiene a las afueras de la localidad y que está enclavada en una zona de monte, sin fincas pastables que pudieran hacer algún tipo de cortafuegos. "No tenemos agua cerca para poder recurrir a ella, así que nos salvó tener los depósitos de purín llenos, hacemos acopio para el verano y lo empezamos a utilizar cuando llegan las lluvias porque sabemos que esto puede pasar, estamos en medio de la selva", asegura, aunque reconoce que un incendio de la magnitud del sufrido este agosto nunca antes se había dado en la zona.

"Estábamos entre llamas"

Vivieron un auténtico infierno esa tarde noche. Rememoran como el fuego saltaba de un lado a otro, lo que provocaba que se prendiera en varios sitios a la vez haciendo imposible su contención. "El calor era insoportable, estábamos entre las llamas", revive. Pero asegura que en ese momento no pensaban en el peligro. "La otra opción que teníamos era marchar, la Guardia Civil vino para decirnos que había que evacuar, pero sabíamos que si nos íbamos aquí no iba a quedar nada, en el momento en que se incendiara el tejado de la nave, con la paja que hay dentro y los tractores lo perdía todo", expone.

Su esfuerzo inicial estuvo destinado a extinguir el fuego que rodeaba la construcción ganadera, la cual roció insistentemente con purín para poder protegerla. El trabajo continuó después junto a otros vecinos para frenar el avance de las llamas por las diferentes zonas por las que amenazaba al pueblo tanto con las cubas como con batefuegos. En este sentido, asegura que echaron de menos la presencia de equipos de extinción en el pueblo en los momentos más críticos. "Éramos cinco vecinos con dos tractores con cuba apagando el fuego", resume.

Pérdidas económicas

El esfuerzo y el arrojo con el que pelearon contra las llamas hizo que no tengan que lamentar daños irreparables. No obstante, en su caso sí cuenta con considerables pérdidas económicas. El fuego le calcinó 800 bolos de hierba, además de las zonas de pasto, por lo que ya está comprando forraje para alimentar a sus animales durante, al menos, los próximos nueve meses. Asimismo, se vieron afectados 10 kilómetros de cierres en fincas, así como pastores eléctricos y toda la instalación que necesitan. "Aparte de la pérdida económica, el problema es que no hay mano de obra para recuperar todo ese trabajo", lamenta.

Ángel Berdasco ante su nave con los restos de purín con los que la regó para defenderla del incendio y el forraje que está comprando para alimentar su gando. / D. Álvarez

De hecho, este joven ganadero, que también acudió con su tractor y cuba a Genestoso para ayudar a sus vecinos a contener el fuego, cree que estos grandes incendios tienen difícil solución y que lo que más se necesita es trabajar los montes. "Los pueblos tienen poca población y envejecida y a los que quedamos nos exigen tener unos volúmenes estratosféricos de ganado para vivir, con lo que no llegamos a todo", expone Berdasco, que asegura que al final estas situaciones desincentivan a quedarse en los pueblos. "Aquí se trabaja muchas horas al día para el poco dinero que se gana, por lo que al final es preferible ser asalariado y así también evitas exponer tu patrimonio, porque para tener ganado tienes que invertir mucho dinero en infraestructuras, maquinaria, animales…", describe.

Por ello, tiene claro que en la protección del medio rural se debe implicar toda la sociedad: "O hacemos algo todos o esto será imposible de mantener".