Xedré inicia la cuenta atrás para conocer si será el Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

El pueblo cangués de Xedré cuenta las horas para conocer el veredicto del jurado del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, galardón de la Fundación Princesa de Asturias al que por primera vez han presentado su candidatura. El fallo del jurado se dará a conocer este martes a las dos de la tarde en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde el jurado se reunirá para comenzar con las deliberaciones a las 9.00 horas.

Esta localidad canguesa, de casi 200 habitantes, se identifica con el lema “Quien nun sabe d’áu bien nun sabe áu vei” y se define como “referente de una comunidad rural viva, emprendedora y sostenible”.

Cuentan que, durante los últimos 50 años, las diferentes generaciones, “apoyadas en un fuerte tejido asociativo”, han conservado y puesto en valor su tradición minera, agrícola, ganadera y cultural mediante una intensa actividad comunitaria.

Xedré nevado. / Virginia García

En la actualidad, el pueblo cuenta con iniciativas empresariales y con el regreso de familias jóvenes a instalarse, lo que supone que haya una veintena de menores residiendo en Xedré de forma permanente. Una muestra de que el pueblo sigue muy vivo.

Los vecinos también presumen de su “valioso patrimonio monumental, que es también testimonio de esa historia compartida y del compromiso vecinal con la memoria colectiva”. Además, recuerdan que está enclavado en un lugar que se caracteriza por su gran valor medioambiental, en el corazón del parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en el mismo valle donde nace el hayedo de Monasterio de Hermo y junto a la reserva natural integral de Muniellos.