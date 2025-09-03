Cruce de críticas entre el gobierno de Cangas del Narcea e IU a cuenta del futuro monumento al ganadero de Los Nogales

El parque de Los Nogales, en Cangas del Narcea, está de nuevo en obras para abordar la reurbanización de un tramo del paseo que había quedado pendiente en la intervención que se realizó a principios de 2024. La obra supondrá la sustitución del actual pavimento por uno nuevo que dé continuidad al arreglo previo, se renovarán las barandillas, así como el mobiliario.

Además, el Ayuntamiento anunció que la intervención incluirá el ensanchamiento del paseo hacia la plaza en forma de cuarto de luna para integrar unas escaleras y destinar ese nuevo espacio a albergar un monumento al ganadero. Una intervención que supone una inversión de 50.900 euros.

El proyecto ha sido criticado en redes sociales por el grupo municipal de IU, que tiene dos ediles, por considerar que después de lo ocurrido con los incendios en las últimas semanas en el concejo, el dinero destinado a esta actuación podría dedicarse a ayudas directas a los ganaderos afectados con pérdidas de pastos, forraje y cierres de fincas. “Gastarse 50.000 euros en deshacer parte de los Nogales y colocar una escultura de madera no es la mejor manera de ayudar a un sector que lo ha pasado mal estas semanas”, valoran desde IU, que apuntan a que el dinero estaría mejor destinado a crear “una línea de ayudas directas para comprar comida o reponer cierres, para paliar los efectos de los incendios”.

Esta crítica ha tenido contestación tanto del alcalde, José Luis Fontaniella, como del concejal de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, también a través de redes sociales. En su perfil, Fontaniella invitó a la oposición a dejar de utilizar "las desgracias de la gente para réditos políticos” y recordó que con gobiernos de PSOE e IU, en Cangas del Narcea se rindió homenaje a otros sectores económicos como la minería y el vino. Por lo que expuso que no entendía “por qué les molesta que se haga un homenaje al ganadero y al campo”.

Por su parte, Ángel Menéndez, asegura que IU se equivoca cuestionando la inversión argumentando que “hay otras necesidades más urgentes”, porque afirma que “hacer una cosa no impide pensar en lo otro”. Además, Menéndez señala que no se trata solo de la colocación de una obra de arte, sino que es “un símbolo de gratitud y respeto hacia un sector que ha sido, y sigue siendo, pilar de nuestra economía local y columna vertebral de nuestra identidad”. Añade también que la labor de los ganaderos “no solo proporciona alimento, también cuida y preserva nuestro entorno, manteniendo vivos nuestros paisajes y tradiciones. Para muestra, lo que acabamos de vivir con los incendios”.