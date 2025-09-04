Cangas del Narcea, sede del Campeonato de Asturias de tiro al plato por equipos: “Fue todo un éxito”

Cangas del Narcea se ha convertido en la sede del Campeonato de Asturias por equipos de tiro al plato en la modalidad de foso universal. Una prueba entre clubes que hacía más de quince años que la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias no organizaba y que decidió recuperar este año con una primera cita en Cangas del Narcea, el pasado domingo, y una segunda que se realizará en Mieres dentro de dos semanas para la modalidad de foso olímpico.

“Se retomó este formato de competición por equipos y creo que fue un éxito”, valora Vicente del Tejo, presidente del club de tiro “La Pólvora” de Cangas del Narcea, que nació en 1990 y suma 110 socios.

La competición se desarrolló en el campo de tiro La Mata cangués, entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde, y en ella se enfrentaron diferentes clubes de Asturias que llegaron de Grandas de Salime, Castropol, Gijón y Mieres, además del anfitrión. Entre todos sumaron nueve equipos, puesto que el club mierense acudió con cuatro equipos y del cangués compitieron dos.

El campeonato se lo llevó el equipo Mieres A, el segundo clasificado fue Ensidesa Gijón, en tercer lugar, se posicionaron los cangueses Pólvora A y el cuarto puesto fue para Mieres B.

Cada equipo está formado por tres componentes, siendo en total el número de tiradores participantes 28.

Dos de los equipos en el campo de tiro. / R. D. Á.

La competición comenzó con una primera parte individual en la que la que se disputaron 75 platos. Fueron cinco horas de desarrollo de esta primera parte, que concluye con la suma de todos los platos que rompen los componentes de cada equipo para establecer una clasificación provisional y establecer el enfrentamiento entre clubes en forma de eliminatorias.

La competición se alargó hasta las siete de la tarde y una vez finalizada, se procedió a realizar la entrega de trofeos en la que estuvo presente la presidenta de la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias, Piedad González.

La competición de esta modalidad se recuperó en Cangas del Narcea pero está por ver si repetirá sede de cara al año que viene, puesto que son campeonatos anuales. Lo habitual es que clubes y la federación acuerden a principios de año donde se disputan las diferentes pruebas competitivas.