Las cooperativas canguesas Agronarcea y Suroccidente Agrícola, en Cangas del Narcea, cambian de manos pero mantienen su actividad

La cooperativa Campoastur acaba de adquirir el fondo de comercio de las cooperativas Suroccidente Agrícola y Agronarcea, ambas con sede en el polígono industrial de Obanca, en Cangas del Narcea. La entidad asturiana considera esta operación como "un paso decisivo" en su estrategia de crecimiento, pues refuerza su presencia "en una de las comarcas más emblemáticas de Asturias".

La entidad explica que la operación "garantiza la continuidad de la atención a agricultores y ganaderos del Suroccidente, que seguirán contando con las mismas personas y teléfonos de contacto". Asimismo, añaden, se mantiene "la oferta de productos, incluida la marca Biona", si bien precisan que se incorporarán nuevas referencias.

"Los clientes de la zona podrán acceder a toda la red de más de 20 delegaciones Campoastur en Asturias, con especial cercanía a las de Reguerón y Penlés, esta última equipada con supermercado rural y suministro de gasóleos A y B", añade Campoastur.

Compromiso con el territorio

El presidente de la entidad cooperativa, Carlos García, deja claro que su presencia en el Suroccidente "es mucho más que un paso comercial. Es un compromiso con un territorio que representa la esencia del campo asturiano: su ganadería, su agricultura y su vida rural. Queremos estar al lado de quienes lo sostienen con su esfuerzo diario”. Por su parte, el director general de Campoastur, Jesús López, ha subrayado que “esta operación supone más cercanía, más servicios y el valor añadido del asesoramiento de nuestros agrónomos y veterinarios, que son clave para garantizar el futuro del sector primario en Asturias”.

Campoastur indica que este refuerzo en el Suroccidente se suma a hitos recientes, "como la integración de Almacenes Ladislao en Gijón y Avilés o la apertura de la nueva tienda en Posada de Llanes", por lo que, añaden, consolidan su presencia en el centro y oriente del Principado. Con 7.500 socios Campoastur es actualmente la principal cooperativa agroalimentaria de Asturias.¡