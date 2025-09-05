Listas las obras en la calle La Esperanza, de Cangas del Narcea: "Mejora la calidad de vida de los vecinos"

La calle La Esperanza, en el centro de Cangas del Narcea, ya luce nuevo aspecto. Acaban de concluir las obras iniciadas a principios de agosto para renovar la red de abastecimiento y saneamiento por un montante de 221.660,38 euros. "Esta actuación forma parte del programa de mantenimiento acordado con la concesionaria del servicio en la prórroga del contrato, que incluye mejoras en otros dos puntos de la villa. Son obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos", señaló el alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, que visitó esta mañana las obras en compañía del concejal de Obras, Ángel Menéndez.

La actuación, en el tramo que va entre el edificio sindical y el centro de día, ha permitido renovar la citada red y también realizar nuevas acometidas e instalar las bocas de riego necesarias. Además, la intervención concluyó con la reposición del pavimento afectado por las obras.

"La mejora del saneamiento en la villa era una demanda histórica de los vecinos, que soportan las consecuencias de una red que ya agotó su vida útil. No podíamos mirar para otro lado en la prestación de un servicio como este", añadió el edil de Obras. Amdemás, aprovecharon para hacer público que la próxima actuación en materia de saneamiento será en la calle Alcalde Díaz Penedela y está prevista para el próximo mes de octubre.