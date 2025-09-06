Los "Pichuchos" de Camarero montan su propio club en Cangas del Narcea: la historia del nuevo equipo de fútbol cangués

Cangas del Narcea estrena un nuevo club deportivo. Estará dedicado al fútbol sala y nace bajo el llamativo nombre de “Pichuchos F. S.”. La presentación oficial será el sábado 13, cuando se hará un homenaje al histórico entrenador del fútbol base cangués, José Benedicto García, más conocido como Camarero.

Precisamente a él le deben su nombre, ya que el veterano entrenador acostumbraba a llamar “Pichuchos” de manera cariñosa a sus pequeños futbolistas. Durante años se hizo cargo de enseñar las primeras nociones del fútbol a generaciones enteras de cangueses. Todos guardan un gran recuerdo del entrenador y, de ahí, la idea de bautizar así el club, que debutará en segunda Asturfutsal.

La junta directiva del club, con su presidente, Javier Paradelo, a la cabeza fueron hace unos días a visitar a Camarero y le entregaron el primer carné del club. El 000 de Socio de Honor irá para su querido entrenador y él recibió el gesto con mucha emoción. “Se emocionó y está encantado. El sábado vendrá a nuestra presentación, donde esperamos que haya mucha gente”, cuenta Paradelo.

Polideportivo lleno

La idea de crear un club surgió por el éxito que tiene siempre un torneo de fútbol sala que precisamente organiza Paradelo junto a otro amigo. “En Cangas hubo varios y buenos equipos de sala, pero desde hace unos ocho años no había. Vimos que en este torneo, que lleva dos ediciones, se junta mucha gente y empezamos a dar vueltas a la idea de crear el club, engañamos a otros tres amigos y nos pusimos en marcha”, añade el joven, que también será jugador del nuevo equipo. Javier González ocupa el cargo de tesorero, Víctor Manuel Menéndez es vicepresidente, Adrián Marcos es secretario y completa el equipo Manuel Arbas como vocal.

El equipo, con unos catorce jugadores de entre 20 y 40 años, tendrá sede en el polideportivo municipal y ya llevan dos semanas de entrenamientos, mientras se completan los trámites formales de constitución de una entidad que llega para quedarse. “La gente está encantada con la idea”, señala Paradelo, que anima a asitir a la presentación del sábado 13.

Será a las 19:00 horas en el polideportivo y está previsto un encuentro entre el Atlético Moscón F. S. y el Avilés Sport F. S. A continuación tendrá lugar el acto de reconocimiento a Camarero. La cita, con entrada gratuita, se cerrará con una fiesta que, a partir de la medianoche, estará amenizada por la Disco Energy.